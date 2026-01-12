Команда из второй лиги. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии
«Торренсе» и «Лейрия» разыграли путевку в 1/2 финала
В воскресенье, 11 января, состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Португалии.
Билет в полуфинал разыграли команды второй по силе португальской лиги: «Торренсе» и «Лейрия».
Борьба за выход в следующий этап выдалась напряженной, успешный результат одержал «Торренсе».
Клуб на своем поле трижды поразил ворота соперника, отправив его в нокаут – 3:1.
Кубок Португалии. 1/4 финала, 11 января
«Торренсе» – «Лейрия» — 3:1
Голы: Зохи, 11, 49, Драммех, 90+1 – Фернандес, 41
Календарь 1/4 финала Кубка Португалии:
- 11.01.25: «Торренсе» – «Лейрия» – 3:1
- 14.01.25: «Фафе» – «Брага»
- 14.01.25: «Порту» – «Бенфика»
- 03.02.25: «АВС» – «Спортинг»
𝐀𝐯𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐦𝐨𝐬! ✅#SCUTUDL | ⏹️ Passaporte carimbado para a meia final da Taça de Portugal, pela 2ª vez na nossa história!— SCU Torreense (@scu_torreense) January 11, 2026
⚽️⚽️ Kévin Zohi 11’, 49’
⚽️ Musa DRJ 90'+1
𝐐𝐮𝐞 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚! 𝐐𝐮𝐞 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨! 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐭𝐞́ 𝐚𝐨 𝐟𝐢𝐦! 🔵🔴#TaçaDePortugal pic.twitter.com/qzQJmBFfFL
