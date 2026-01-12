Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Команда из второй лиги. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии
Кубок Португалии
Торренсе
11.01.2026 22:15 – FT 3 : 1
Униан Лейрия
Португалия
12 января 2026, 01:41 | Обновлено 12 января 2026, 01:52
30
0

Команда из второй лиги. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии

«Торренсе» и «Лейрия» разыграли путевку в 1/2 финала

12 января 2026, 01:41 | Обновлено 12 января 2026, 01:52
30
0
Команда из второй лиги. Определен первый полуфиналист Кубка Португалии
ФК Торренсе

В воскресенье, 11 января, состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Португалии.

Билет в полуфинал разыграли команды второй по силе португальской лиги: «Торренсе» и «Лейрия».

Борьба за выход в следующий этап выдалась напряженной, успешный результат одержал «Торренсе».

Клуб на своем поле трижды поразил ворота соперника, отправив его в нокаут – 3:1.

Кубок Португалии. 1/4 финала, 11 января

«Торренсе» – «Лейрия» — 3:1

Голы: Зохи, 11, 49, Драммех, 90+1 – Фернандес, 41

Календарь 1/4 финала Кубка Португалии:

  • 11.01.25: «Торренсе» – «Лейрия» – 3:1
  • 14.01.25: «Фафе» – «Брага»
  • 14.01.25: «Порту» – «Бенфика»
  • 03.02.25: «АВС» – «Спортинг»
Кубок Португалии по футболу Лейрия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
