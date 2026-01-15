Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трубин и Судаков узнали свои оценки после вылета из Кубка Португалии
Португалия
15 января 2026, 08:21
0

Трубин и Судаков узнали свои оценки после вылета из Кубка Португалии

«Бенфика» потерпела поражение в матче 1/4 финала и прекратила борьбу в турнире

Трубин и Судаков узнали свои оценки после вылета из Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором сыграли «Порту» и «Бенфика». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0 и пробились в следующий раунд.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов», пропустил гол на 15-й минуте и сделал четыре сейва. Полузащитник Георгий Судаков начал игру со скамейки запасных и появился на поле за несколько минут до перерыва.

Статистический портал Sofascore оценил игру голкипера сборной Украины в 7,3 балла – по этому показателю он разделил второе место среди всех игроков лиссабонской команды.

Судаков получил средний балл (6,6) – среди футболистов «Бенфики» хуже выступили пять игроков. Лучшим футболистом матча стал защитник «Порту» Ян Беднарек, который и забил единственный гол в этом противостоянии (8,2).

Оценки игроков в матче Кубка Португалии Порту Бенфики

Кубок Португалии по футболу Порту Бенфика Порту - Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков оценки SofaScore
