Трубин и Судаков узнали свои оценки после вылета из Кубка Португалии

В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором сыграли «Порту» и «Бенфика». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0 и пробились в следующий раунд.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов», пропустил гол на 15-й минуте и сделал четыре сейва. Полузащитник Георгий Судаков начал игру со скамейки запасных и появился на поле за несколько минут до перерыва.

Статистический портал Sofascore оценил игру голкипера сборной Украины в 7,3 балла – по этому показателю он разделил второе место среди всех игроков лиссабонской команды.

Судаков получил средний балл (6,6) – среди футболистов «Бенфики» хуже выступили пять игроков. Лучшим футболистом матча стал защитник «Порту» Ян Беднарек, который и забил единственный гол в этом противостоянии (8,2).

Оценки игроков в матче Кубка Португалии Порту – Бенфики