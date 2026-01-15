Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту

В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором встретились «Порту» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Голкипер лиссабонского клуба Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 15-й минуте – испанский полузащитник Вейга исполнил навес с углового, а польский защитник Беднарек переправил мяч в ворота «орлов».

Полузащитник «орлов» Георгий Судаков появился на поле на 44-й минуте, заменив колумбийского полузащитника Ришара Риоса, который за пять минут получил предупреждение и травму.

Несмотря на все усилия «орлов», восстановить паритет команда Моуриньо так и не сумела. В следующем матче «Бенфика» сыграет на выезде против «Риу Аве» в поединке 18-го тура чемпионата Португалии.

Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января

Порту – Бенфика – 1:0

Гол: Беднарек, 15

