Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Кубок Португалии
Порту
14.01.2026 22:45 – FT 1 : 0
Бенфика
Португалия
15 января 2026, 00:51 |
366
3

Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту

Единственный гол был забит на 15-й минуте после точного удара защитника Беднарека

15 января 2026, 00:51 |
366
3 Comments
Бенфика с Трубиным и Судаковым вылетела из Кубка после поражения от Порту
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором встретились «Порту» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Голкипер лиссабонского клуба Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 15-й минуте – испанский полузащитник Вейга исполнил навес с углового, а польский защитник Беднарек переправил мяч в ворота «орлов».

Полузащитник «орлов» Георгий Судаков появился на поле на 44-й минуте, заменив колумбийского полузащитника Ришара Риоса, который за пять минут получил предупреждение и травму.

Несмотря на все усилия «орлов», восстановить паритет команда Моуриньо так и не сумела. В следующем матче «Бенфика» сыграет на выезде против «Риу Аве» в поединке 18-го тура чемпионата Португалии.

Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января

Порту – Бенфика – 1:0

Гол: Беднарек, 15

Фотогалерея:

Кубок Португалии по футболу Порту Бенфика Порту - Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков Габриэль Вейга
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Falko
Моуріньо і тут жодного титулу не виграє? )
Ответить
+2
Montreal Fan
Переживемо цю чорну полосу, і ще неодмінно будуть великі перемоги і трофеї в Реала з Луніним та в Бенфіки Судакова і Трубіна!
Ответить
0
Iigor6583
Судаков що, вже награвся. Ніякої від нього користі.
Ответить
0
