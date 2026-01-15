Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин? Видео гола и обзор матча
Кубок Португалии
Порту
14.01.2026 22:45 – FT 1 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
15 января 2026, 00:59 |
531
0

Порту – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин? Видео гола и обзор матча

Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение в поединке 1/4 финала Кубка Португалии

15 января 2026, 00:59 |
531
0
Порту – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором встретились «Порту» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Местом проведения игры стал стадион «Estádio do Dragão». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором единственного забитого гола стал польский защитник Беднарек, который огорчил голкипера «орлов» на 15-й минуте. Он успешно сыграл после навеса с углового и переправил мяч в ворота соперника.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики», полузащитник Георгий Судаков появился на поле на 44-й минуте вместо травмированного одноклубника Ришара Риоса.

Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января

Порту – Бенфика – 1:0

Гол: Беднарек, 15

Видеообзор матча: (ожидается)

ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Порту), асcист Габриэль Вейга.
По теме:
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Алавес взял верх над Райо Вальекано и стал четвертьфиналистом Копа дель Рей
Кубок Португалии по футболу Порту Бенфика Порту - Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 14 января 2026, 22:02 21
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере

«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Футбол | 15.01.2026, 01:08
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Клопп рассказал, выходил ли с ним на связь Реал
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14.01.2026, 14:15
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 22
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем