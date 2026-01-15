Порту – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин? Видео гола и обзор матча
Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение в поединке 1/4 финала Кубка Португалии
В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором встретились «Порту» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.
Местом проведения игры стал стадион «Estádio do Dragão». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.
Автором единственного забитого гола стал польский защитник Беднарек, который огорчил голкипера «орлов» на 15-й минуте. Он успешно сыграл после навеса с углового и переправил мяч в ворота соперника.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики», полузащитник Георгий Судаков появился на поле на 44-й минуте вместо травмированного одноклубника Ришара Риоса.
Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января
Порту – Бенфика – 1:0
Гол: Беднарек, 15
ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии
Bednarek a colocar os dragões na frente 🐲#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #SLBenfica pic.twitter.com/d74czHVdJu— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
События матча
