В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором встретились «Порту» и «Бенфика». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

Местом проведения игры стал стадион «Estádio do Dragão». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

Автором единственного забитого гола стал польский защитник Беднарек, который огорчил голкипера «орлов» на 15-й минуте. Он успешно сыграл после навеса с углового и переправил мяч в ворота соперника.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «Бенфики», полузащитник Георгий Судаков появился на поле на 44-й минуте вместо травмированного одноклубника Ришара Риоса.

Кубок Португалии, 1/4 финала. 14 января

Порту – Бенфика – 1:0

Гол: Беднарек, 15

ВИДЕО. Порту вышел вперед. Трубин пропустил гол в матче Кубка Португалии