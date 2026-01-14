Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Кубок Португалии
Порту
14.01.2026 22:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 января 2026, 14:23 | Обновлено 14 января 2026, 14:24
94
0

Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии

Поединок состоится 14 января и начнется в 22:45 по Киеву

14 января 2026, 14:23 | Обновлено 14 января 2026, 14:24
94
0
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

14 января, свою встречу в четвертьфинале Кубка Португалии проведут Порту – Бенфика. Матч начнется в 22:45 по киевскому времени.

Порту

«Драконы» могут быть собой довольны, они захватили лидерство в чемпионате, после первого круга команда опережает ближайшего преследователя на 7 очков. Порту в последнем туре чемпионата одолел Санта-Клару – 1:0. Бросается в глаза надежная игра в обороне, всего четыре пропущенных мяча в 17 встречах Примейры.

Хорошо идут дела и в Лиге Европы, где клуб идет восьмым, проблем с выходом в плей-офф не будет, здесь важно удержаться в топ-8. Порту вылетел только из Кубка португальской лиги, что не стоит считать большой трагедией. Не помогут партнерам де Йонг, аргентинцы Томаш Перес и Неуен Перес, под вопросом Моура.

Бенфика

«Орлы» не впечатляют стабильностью в этом сезоне, клуб идет третьим в чемпионате, с отставанием 10 очков от лидера. Свой последний матч Бенфика провела в полуфинале Кубка португальской лиги, где неожиданно уступила Браге – 1:3.

В уме надо держать и Лигу чемпионов, где команда пока находится за бортом зоны плей-офф, но отставание от топ-24 всего один балл. Пробиться в раунд стыковых встреч будет крайне тяжело, ведь еще надо сыграть против Ювентуса в гостях и Реала дома.

Напомню, игроками основного состава Бенфики являются украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Особенным этот матч будет и для главного тренера Жозе Моуриньо, тренировавшего когда-то Порту. Из-за травм вынуждены пропустить эту встречу Ба, Брума, Феликс, Лукебакио и Соареш.

Личные встречи

В текущем сезоне команды уже встречались в чемпионате, тогда тоже на поле Порту сыграли 0:0, прервав серию из трех матчей, где забивалось по пять мячей за игру.

Прогноз

Нас ожидает битва с кромкой афишей, правда, на кону только путевка в полуфинал турнира. В битве португальских грандов букмекеры отдают небольшой перевес Порту, что легко объясняется фактором своей арены и лучшей формой. Многое будет зависеть от настроя, насколько футболисты будут заряжены на борьбу. Не хочется верить, что команды раскатают вторую нулевую ничью за сезон, поэтому я поставлю на обмен забитыми мячами за 1,95 (по лини БК betking).

Прогноз Sport.ua
Порту
14 января 2026 -
22:45
Бенфика
Обе забьют 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
РБ Лейпциг – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Порту Бенфика Порту - Бенфика Кубок Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Георгий Судаков Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13 января 2026, 17:43 5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины

Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами

Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Теннис | 14 января 2026, 12:56 3
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open

Виталий был близок к камбеку против Лиама Драксля, но уступил на супертай-брейке

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14.01.2026, 14:15
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 32
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем