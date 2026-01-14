14 января, свою встречу в четвертьфинале Кубка Португалии проведут Порту – Бенфика. Матч начнется в 22:45 по киевскому времени.

Порту

«Драконы» могут быть собой довольны, они захватили лидерство в чемпионате, после первого круга команда опережает ближайшего преследователя на 7 очков. Порту в последнем туре чемпионата одолел Санта-Клару – 1:0. Бросается в глаза надежная игра в обороне, всего четыре пропущенных мяча в 17 встречах Примейры.

Хорошо идут дела и в Лиге Европы, где клуб идет восьмым, проблем с выходом в плей-офф не будет, здесь важно удержаться в топ-8. Порту вылетел только из Кубка португальской лиги, что не стоит считать большой трагедией. Не помогут партнерам де Йонг, аргентинцы Томаш Перес и Неуен Перес, под вопросом Моура.

Бенфика

«Орлы» не впечатляют стабильностью в этом сезоне, клуб идет третьим в чемпионате, с отставанием 10 очков от лидера. Свой последний матч Бенфика провела в полуфинале Кубка португальской лиги, где неожиданно уступила Браге – 1:3.

В уме надо держать и Лигу чемпионов, где команда пока находится за бортом зоны плей-офф, но отставание от топ-24 всего один балл. Пробиться в раунд стыковых встреч будет крайне тяжело, ведь еще надо сыграть против Ювентуса в гостях и Реала дома.

Напомню, игроками основного состава Бенфики являются украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Особенным этот матч будет и для главного тренера Жозе Моуриньо, тренировавшего когда-то Порту. Из-за травм вынуждены пропустить эту встречу Ба, Брума, Феликс, Лукебакио и Соареш.

Личные встречи

В текущем сезоне команды уже встречались в чемпионате, тогда тоже на поле Порту сыграли 0:0, прервав серию из трех матчей, где забивалось по пять мячей за игру.

Прогноз

Нас ожидает битва с кромкой афишей, правда, на кону только путевка в полуфинал турнира. В битве португальских грандов букмекеры отдают небольшой перевес Порту, что легко объясняется фактором своей арены и лучшей формой. Многое будет зависеть от настроя, насколько футболисты будут заряжены на борьбу. Не хочется верить, что команды раскатают вторую нулевую ничью за сезон, поэтому я поставлю на обмен забитыми мячами за 1,95 (по лини БК betking).