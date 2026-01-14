Португалия14 января 2026, 14:24 | Обновлено 14 января 2026, 14:25
Порту – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/4 финала кубка состоится 14 января в 22:45 по Киеву
В среду, 14 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».
Игра пройдет в городе Порту на стадионе «Эштадиу ду Драгау».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
