Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Португалии
Порту
14.01.2026 22:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 января 2026, 14:24 | Обновлено 14 января 2026, 14:25
50
0

Порту – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/4 финала кубка состоится 14 января в 22:45 по Киеву

14 января 2026, 14:24 | Обновлено 14 января 2026, 14:25
50
0
Порту – Бенфика. Кубок Португалии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».

Игра пройдет в городе Порту на стадионе «Эштадиу ду Драгау».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Португальский комментатор – о Судакове: «Он бы уже не играл, если б не это»
Виноват Моуриньо. В Португалии назвали причины неудачной игры Судакова
смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков Порту Бенфика Кубок Португалии по футболу Порту - Бенфика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13 января 2026, 19:27 32
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды

Два игрока переведены в юношеский состав

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Теннис | 14.01.2026, 09:58
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Футбол | 14.01.2026, 14:31
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 7
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем