В среду, 14 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Порту» и «Бенфика».

Игра пройдет в городе Порту на стадионе «Эштадиу ду Драгау».

Начало поединка запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция