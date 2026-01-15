Моуриньо сказал все, что думает о поражении Бенфики и игре Судакова

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка Португалии от «Порту» со счетом 0:1.

«Думаю, мы заслужили на победу. Играть против «Порту», ​​особенно на стадионе «Драгау», непросто, а то, как мы это сделали... Очевидно, мы заслуживали большего. Упущенная возможность на 90-й минуте иллюстрирует то, о чем я говорю.

У нас не было проблем в игре. Мы хорошо контролировали ход матча, несмотря на все наши недостатки – отсутствие игроков, вынужденные замены – и ребята сыграли очень хорошо.

Нам не хватило гола, который мы могли забить в первом и втором таймах. У нас не было десяти моментов, но тех, что были, могло хватить, чтобы забить и добиться совершенно другого результата.

Почему вышел Судаков, а не Барренечеа? Потому что мы не находились в оборонительной ситуации. Если бы игра требовала участия Энцо, он бы вышел на замену.

Но у нас был мяч, было пространство. Игра требовала, чтобы появился Судаков, а не Энцо. Мог ли Судаков быть более результативным в той или иной ситуации? Да, я согласен... Мог.

Но в той игре, которую мы вели, было ясно, что команде Судаков был нужен больше», – сообщил Моуриньо.