Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МОУРИНЬО – о поражении от Порту: «Наше преимущество выглядело бесспорным»
Португалия
15 января 2026, 05:28 |
МОУРИНЬО – о поражении от Порту: «Наше преимущество выглядело бесспорным»

Тренер Бенфики поделился мнениями о вылете лиссабонцев из Кубка Португалии

МОУРИНЬО – о поражении от Порту: «Наше преимущество выглядело бесспорным»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мыслями по итогам встречи с «Порту» (0:1) в рамках 1/4 финала Кубка Португалии.

«Сегодня уступил сильнейший, однако лучшая команда не сумела забить, при этом пропустив один мяч. Мы полностью контролировали ситуацию в матче против оппонента, действующего крайне интенсивно и обладающего истинным атлетическим духом, но «Бенфика» диктовала свои условия с первой и до последней минуты.

Несмотря на дефицит явных голевых моментов, наше превосходство выглядело бесспорным на фоне соперника, который сейчас на ходу и полон уверенности.

Примечательно, что болельщики «Порту», учитывая удачную серию своей команды, спокойно приняли тот факт, что их фавориты провели 45 минут на собственной половине поля, сосредоточившись исключительно на защите в домашней игре», – отметил Моуриньо.

По теме:
Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал
Фафе – Брага – 2:1. Сенсация в Кубке Португалии. Видео голов и обзор матча
Порту – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин? Видео гола и обзор матча
Михаил Олексиенко Источник: Record.pt
Перець
Просрали все в цьому сезоні з великим
