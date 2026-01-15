МОУРИНЬО – о поражении от Порту: «Наше преимущество выглядело бесспорным»

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился мыслями по итогам встречи с «Порту» (0:1) в рамках 1/4 финала Кубка Португалии.

«Сегодня уступил сильнейший, однако лучшая команда не сумела забить, при этом пропустив один мяч. Мы полностью контролировали ситуацию в матче против оппонента, действующего крайне интенсивно и обладающего истинным атлетическим духом, но «Бенфика» диктовала свои условия с первой и до последней минуты.

Несмотря на дефицит явных голевых моментов, наше превосходство выглядело бесспорным на фоне соперника, который сейчас на ходу и полон уверенности.

Примечательно, что болельщики «Порту», учитывая удачную серию своей команды, спокойно приняли тот факт, что их фавориты провели 45 минут на собственной половине поля, сосредоточившись исключительно на защите в домашней игре», – отметил Моуриньо.