Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал

Журналист Альфредо Реланьо в эфире радиостанции COPE высказал предположение о возможном возвращении Жозе Моуриньо в мадридский «Реал».

«Фигура Арбелоа не вызывает у окружающих особого воодушевления. Когда он еще выступал на поле, то был моим личным информатором, и этот факт ни для кого не секрет.

Тот же Зидан обладал неоспоримым авторитетом. Сомневаюсь, что кто–то из футболистов в юном возрасте мечтал брать пример именно с Арбелоа.

Я полагаю, что стратегический план Флорентино Переса заключается в возвращении Моуриньо. Сейчас португалец намеренно провоцирует конфликтные ситуации в «Бенфике», стремясь добиться своей отставки.

Жозе остается единственным наставником, работа с которым приносила президенту «Реала» истинное удовлетворение. Его возвращение на «Сантьяго Бернабеу» меня совершенно не удивит», – заявил Реланьо.