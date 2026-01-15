Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал
Испания
15 января 2026, 04:08 | Обновлено 15 января 2026, 04:09
179
0

Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал

Перес хочет видеть особенного в Мадриде

15 января 2026, 04:08 | Обновлено 15 января 2026, 04:09
179
0
Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Альфредо Реланьо в эфире радиостанции COPE высказал предположение о возможном возвращении Жозе Моуриньо в мадридский «Реал».

«Фигура Арбелоа не вызывает у окружающих особого воодушевления. Когда он еще выступал на поле, то был моим личным информатором, и этот факт ни для кого не секрет.

Тот же Зидан обладал неоспоримым авторитетом. Сомневаюсь, что кто–то из футболистов в юном возрасте мечтал брать пример именно с Арбелоа.

Я полагаю, что стратегический план Флорентино Переса заключается в возвращении Моуриньо. Сейчас португалец намеренно провоцирует конфликтные ситуации в «Бенфике», стремясь добиться своей отставки.

Жозе остается единственным наставником, работа с которым приносила президенту «Реала» истинное удовлетворение. Его возвращение на «Сантьяго Бернабеу» меня совершенно не удивит», – заявил Реланьо.

По теме:
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером
Глава Ла Лиги – о Пересе: «Их действия ведут к разрушению футбола»
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Бенфика Альваро Арбелоа Зинедин Зидан Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник: Cope
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 8
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Футбол | 14.01.2026, 14:15
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 18
Биатлон
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 22
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем