Источник: Моуриньо намеренно провоцирует Бенфику, чтобы вернуться в Реал
Перес хочет видеть особенного в Мадриде
Журналист Альфредо Реланьо в эфире радиостанции COPE высказал предположение о возможном возвращении Жозе Моуриньо в мадридский «Реал».
«Фигура Арбелоа не вызывает у окружающих особого воодушевления. Когда он еще выступал на поле, то был моим личным информатором, и этот факт ни для кого не секрет.
Тот же Зидан обладал неоспоримым авторитетом. Сомневаюсь, что кто–то из футболистов в юном возрасте мечтал брать пример именно с Арбелоа.
Я полагаю, что стратегический план Флорентино Переса заключается в возвращении Моуриньо. Сейчас португалец намеренно провоцирует конфликтные ситуации в «Бенфике», стремясь добиться своей отставки.
Жозе остается единственным наставником, работа с которым приносила президенту «Реала» истинное удовлетворение. Его возвращение на «Сантьяго Бернабеу» меня совершенно не удивит», – заявил Реланьо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец забил пятый гол за «Жирону»
Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду