Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером

Боссы мадридского «Реала» готовы без колебаний отправить Альваро Арбелоа в отставку, если придут к выводу, что тренер не соответствует уровню коллектива.

Невзирая на досадное прекращение борьбы за Кубок, руководство полагает, что специалисту стоит дать шанс проявить себя еще в одной игре перед вынесением окончательного вердикта.

Первый же матч под началом Арбелоа завершился для «сливочных» сенсационным поражением: в 1/8 финала Кубка Испании команда уступила «Альбасете» со счетом 2:3.

Напомним, что на этой должности испанец сменил своего соотечественника Хаби Алонсо. Ближайшее противостояние «Реала» состоится в рамках Ла Лиги против «Леванте». Встреча запланирована на 17 января.