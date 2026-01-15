Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером

Арбелоа под угрозой увольнения

Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Боссы мадридского «Реала» готовы без колебаний отправить Альваро Арбелоа в отставку, если придут к выводу, что тренер не соответствует уровню коллектива.

Невзирая на досадное прекращение борьбы за Кубок, руководство полагает, что специалисту стоит дать шанс проявить себя еще в одной игре перед вынесением окончательного вердикта.

Первый же матч под началом Арбелоа завершился для «сливочных» сенсационным поражением: в 1/8 финала Кубка Испании команда уступила «Альбасете» со счетом 2:3.

Напомним, что на этой должности испанец сменил своего соотечественника Хаби Алонсо. Ближайшее противостояние «Реала» состоится в рамках Ла Лиги против «Леванте». Встреча запланирована на 17 января.

По теме:
Глава Ла Лиги – о Пересе: «Их действия ведут к разрушению футбола»
ВИДЕО. Как Реал с Луниным пропустил третий от Альбасете и вылетел из Кубка
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Альбасете Кубок Испании по футболу Хаби Алонсо Леванте Ла Лига
Михаил Олексиенко
