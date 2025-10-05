ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер, нанеся горнякам первое поражение в сезоне.

Произошло это в матче 8-го тура УПЛ, в котором ЛНС во Львове одержал победу со счетом 4:1.

Эта победа стала первой для ЛНС в пяти встречах с горняками в УПЛ.

Матчи Шахтера против ЛНЗ в УПЛ

2023: Шахтер – ЛНЗ – 3:0

2024: ЛНЗ – Шахтер – 0:3

2024: Шахтер – ЛНЗ – 5:1

2025: ЛНЗ – Шахтер – 1:4

2025: Шахтер – ЛНЗ – 1:4

Кроме того, Шахтер потерпел свое первое поражение в игровое время в сезоне 2025/26 во всех турнирах. Произошло это в 18-м матче горняков.