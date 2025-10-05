Украина. Премьер лига05 октября 2025, 20:57 |
ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер
Горняки проиграли свой первый матч в сезоне во всех турнирах
ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер, нанеся горнякам первое поражение в сезоне.
Произошло это в матче 8-го тура УПЛ, в котором ЛНС во Львове одержал победу со счетом 4:1.
Читайте также:Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Эта победа стала первой для ЛНС в пяти встречах с горняками в УПЛ.
Матчи Шахтера против ЛНЗ в УПЛ
- 2023: Шахтер – ЛНЗ – 3:0
- 2024: ЛНЗ – Шахтер – 0:3
- 2024: Шахтер – ЛНЗ – 5:1
- 2025: ЛНЗ – Шахтер – 1:4
- 2025: Шахтер – ЛНЗ – 1:4
Кроме того, Шахтер потерпел свое первое поражение в игровое время в сезоне 2025/26 во всех турнирах. Произошло это в 18-м матче горняков.
