Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 20:57 |
365
2

Горняки проиграли свой первый матч в сезоне во всех турнирах

УПЛ

ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер, нанеся горнякам первое поражение в сезоне.

Произошло это в матче 8-го тура УПЛ, в котором ЛНС во Львове одержал победу со счетом 4:1.

Эта победа стала первой для ЛНС в пяти встречах с горняками в УПЛ.

Матчи Шахтера против ЛНЗ в УПЛ

  • 2023: Шахтер – ЛНЗ – 3:0
  • 2024: ЛНЗ – Шахтер – 0:3
  • 2024: Шахтер – ЛНЗ – 5:1
  • 2025: ЛНЗ – Шахтер – 1:4
  • 2025: Шахтер – ЛНЗ – 1:4

Кроме того, Шахтер потерпел свое первое поражение в игровое время в сезоне 2025/26 во всех турнирах. Произошло это в 18-м матче горняков.

По теме:
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьи с Динамо
ВИДЕО. 1:4 в матче Шахтер – ЛНЗ: шедевр Назарины и дикий привоз Матвиенко
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - ЛНЗ Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
