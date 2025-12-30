ВАН ЛЕУВЕН: «Стараемся найти лучший баланс. Надо играть более стабильно»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен подвел итоги первой части сезона:

– Одной из ключевых задач, которые ставил перед собой «Кривбасс», было формирование команды с большим количеством молодых игроков. В клубе понимали, что это новый процесс и что он может потребовать больше времени. Также было важно найти правильный тип футболистов для этой идеи.

Игроки, которых мы добавили в команду, в основном были иностранцами, и на старте, условно говоря, у нас было меньше украинских исполнителей. Начало было спокойным – ожидания заключались именно в создании молодой команды. Все с интересом наблюдали, что получится из идей президента и руководства и каких игроков мы сможем привлечь.

Мы стартовали довольно молодым составом, но с каждым сыгранным матчем эта команда становилась более зрелой. В то же время мы постоянно следили за развитием футболистов, и важно понимать, что развитие происходит не только в матчах. Мы тренируемся чаще, чем играем, поэтому прогресс игрока не всегда проявляется непосредственно на поле во время игры.

Это также привело к тому, что большинство матчей мы проводили достаточно похожим составом. Часть более молодых игроков получала игровое время, выходя на замену, и именно в эти минуты у них была возможность показать свои качества и прогресс.

В целом этот процесс проходил хорошо. Для некоторых футболистов адаптация произошла быстрее – они получили больше минут на поле. Другим понадобилось немного больше времени не только для того, чтобы привыкнуть к требованиям, но и к нашему стилю работы, поскольку я люблю тренировки с высокой интенсивностью, и для части игроков это было новым опытом – работать на таком уровне каждый день.

Однако уже в первом круге чемпионата игроки адаптировались очень хорошо, и это дало нам много возможностей во время матчей – прежде всего благодаря физическим возможностям каждого футболиста. Так что да, мы работали параллельно и над развитием команды, и над развитием отдельных игроков. Сначала главным было выстроить команду как целостный организм, а уже затем – постепенно интегрировать более молодых футболистов и давать им возможность развиваться через игровую практику.

С первого момента, когда к нам начали присоединяться новые игроки, мне очень понравилось, как быстро команда стала единым целым. У нас не было ощущения, что внутри коллектива существуют отдельные островки. Да, в команде были игроки разных национальностей, но они вели себя именно как команда.

Они много работали вместе, постоянно общались, помогали друг другу – как во время тренировок, так и в предсезонных матчах и спаррингах. Это позволило нам быстро достичь хорошего взаимопонимания и создать здоровую внутреннюю конкуренцию, которая каждый день заставляла каждого прогрессировать.

Кроме этого, в матчах чемпионата был виден тот атакующий стиль, который мы, как тренерский штаб, хотели привить команде. Он дал болельщикам много интересных моментов, а нам – большое количество голевых возможностей. Получилось очень интересное сочетание украинских талантливых игроков с молодыми иностранными футболистами. В целом команда росла, качество игры повышалось, и в первом круге мы увидели много интересных черт нового «Кривбасса».

Как я уже говорил, мы создавали много моментов у ворот соперников, но в то же время позволяли создавать моменты и у наших. Поэтому одной из главных задач во втором межсезонном периоде станет работа над игрой в обороне и над ошибками, которые приводили к пропущенным голам.

Эти моменты мы должны детально прорабатывать на тренировках и в контрольных матчах, поскольку команда должна быстрее учиться на собственных ошибках. Количество пропущенных мячей должно уменьшиться, и мы должны стать более стабильными в защите. Это общая задача для всех: нападающие должны активнее включаться в оборонительную работу, полузащитники – помогать при переходах, защитники – действовать более слаженно. Именно этим аспектам мы планируем уделять больше внимания во второй части сезона.

Да, в отдельных матчах команда недобрала очков. Это мы чувствовали внутри команды. После каждого матча тренерский штаб детально анализирует игру, но и сами игроки хорошо понимают, в чем были проблемы. Прежде всего речь шла о реализации моментов – мы создавали достаточное количество возможностей, но не всегда вовремя превращали их в забитые мячи. Именно это, особенно в последних играх, и привело к потере очков.

Мы производили позитивное впечатление по качеству игры, но, конечно, хотели бы иметь за это больше очков. Это чувствуют и футболисты, и тренерский штаб. Поэтому для нас важно быстрее и эффективнее реализовывать свои моменты – забивать раньше, чтобы создавать ощущение уверенности и спокойствия, оставаться в игре даже под давлением соперника и не позволять оппонентам возвращаться в матч. Все это также напрямую связано с игрой в обороне – с доверием друг к другу во время защитных действий и с необходимостью совершенствовать этот компонент.

Плотность турнирной таблицы означает, что многие команды ведут борьбу за позиции, и это делает чемпионат интересным. Но если говорить о наших тренерских решениях, то мы готовимся к матчам заранее – в течение недели. Мы прогнозируем возможные сценарии игры, варианты замен, различные ситуации, которые могут возникнуть по ходу матча.

Поэтому я бы не сказал, что именно турнирная таблица напрямую влияет на наши решения. Гораздо большее значение имеет наше стремление показать качественную игру и дать возможности футболистам проявить себя. Мы доверяем тому, что делаем, и доверяем качествам наших игроков. Именно на этом мы сосредотачиваемся в первую очередь. Если ты много работаешь, результат рано или поздно обязательно придет – и придет в позитивном ключе.

В целом все команды, против которых мы играли, были интересными соперниками. Некоторые из них, конечно, имеют более зрелый состав, больше опытных игроков, а также более широкие возможности, в частности в контексте количества украинских футболистов на поле.

В нашем случае украинские игроки становятся все моложе – особенно когда речь идет о заменах. Если посмотреть на команды, которые находятся рядом с нами в турнирной таблице, то большинство из них имеют более зрелый состав и больше возможностей для ротации украинских игроков. Именно поэтому для нас особенно интересно и ценно держать с ними уровень, демонстрируя конкурентную игру более молодой командой. Это то, что мы действительно ценим и к чему стремимся. Я не могу сказать, что какая-то одна команда впечатлила меня больше других. Чемпионат интересен сам по себе, и именно в этом его сила.

Наши условия сейчас лучше, чем в начале войны – и в Кривом Роге, и в целом. В то же время, если говорить о влиянии ситуации, игроки продолжают работать максимально профессионально. Каждый футболист и каждый член штаба берет на себя ответственность в тех обстоятельствах, в которых мы находимся.

Мы стараемся выжать максимум из ситуации. Я не скажу, что это означает отдавать 100% каждую секунду, но мы принимаем реальность, в которой живем. Эмоции, которые сопровождают эти обстоятельства, не игнорируются – они принимаются и проживаются командой вместе. В итоге это больше становится источником мотивации, чем проблемой.

Мы поставили перед собой определенную цель вместе с игроками и сейчас находимся примерно на середине этого пути. Наша задача – провести более стабильную вторую часть сезона, которая должна дать нам те же возможности для успеха.

Это также означает, что мы стремимся найти еще лучший баланс между командным развитием и развитием каждого игрока отдельно. В то же время результат остается главным индикатором нашей работы – как команды в целом, так и каждого футболиста индивидуально.

Именно результаты показывают, насколько качественно игроки работают каждый день. И это то, что для меня и для всего тренерского штаба делает принятие решений более сложным – когда становится труднее не выпускать кого-то на поле или не давать игровые минуты.

Мы стремимся провести вторую часть чемпионата на уровне первой, но при этом стать более стабильными, чтобы те очки, которые мы теряли в концовках матчей, не были частью нашей игры во втором круге.