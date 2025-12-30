КОВАЛЬ: «Возвращение в Шериф? Если бы появилась конкретика, то…»

Украинский вратарь Максим Коваль, который недавно покинул казахстанский «Елимай», рассказал, может ли он действительно вернуться в молдавский «Шериф».

– Что касается будущего: слухи о вашем камбеке в «Шериф» правдивы?

– Не знаю, откуда появилась эта информация. Если бы появилась конкретика, спортивный директор «Шерифа» мне позвонил бы.

– Вариант с возвращением в Тирасполь не исключаете?

– В «Шерифе» был классный период. Я всегда слежу и поддерживаю клубы, в которых оставил часть себя.

– У вас в 33 года есть мотивация продолжать?

– Я люблю футбол. Хочу продолжать, пока есть мотивация и желание. Делиться опытом, пытаться чего-то достичь, а не просто играть ради игры.

Ранее Максим Коваль рассказывал о желании вернуться в чемпионат Украины.