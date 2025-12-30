КОВАЛЬ: «Возвращение в Шериф? Если бы появилась конкретика, то…»
Контактов со спортивным директором не было
Украинский вратарь Максим Коваль, который недавно покинул казахстанский «Елимай», рассказал, может ли он действительно вернуться в молдавский «Шериф».
– Что касается будущего: слухи о вашем камбеке в «Шериф» правдивы?
– Не знаю, откуда появилась эта информация. Если бы появилась конкретика, спортивный директор «Шерифа» мне позвонил бы.
– Вариант с возвращением в Тирасполь не исключаете?
– В «Шерифе» был классный период. Я всегда слежу и поддерживаю клубы, в которых оставил часть себя.
– У вас в 33 года есть мотивация продолжать?
– Я люблю футбол. Хочу продолжать, пока есть мотивация и желание. Делиться опытом, пытаться чего-то достичь, а не просто играть ради игры.
Ранее Максим Коваль рассказывал о желании вернуться в чемпионат Украины.
