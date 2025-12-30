Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. КОВАЛЬ: «Возвращение в Шериф? Если бы появилась конкретика, то…»
Трансферы
30 декабря 2025, 17:43 | Обновлено 30 декабря 2025, 17:44
КОВАЛЬ: «Возвращение в Шериф? Если бы появилась конкретика, то…»

Контактов со спортивным директором не было

ФК Шериф. Максим Коваль

Украинский вратарь Максим Коваль, который недавно покинул казахстанский «Елимай», рассказал, может ли он действительно вернуться в молдавский «Шериф».

– Что касается будущего: слухи о вашем камбеке в «Шериф» правдивы?

– Не знаю, откуда появилась эта информация. Если бы появилась конкретика, спортивный директор «Шерифа» мне позвонил бы.

– Вариант с возвращением в Тирасполь не исключаете?

– В «Шерифе» был классный период. Я всегда слежу и поддерживаю клубы, в которых оставил часть себя.

– У вас в 33 года есть мотивация продолжать?

– Я люблю футбол. Хочу продолжать, пока есть мотивация и желание. Делиться опытом, пытаться чего-то достичь, а не просто играть ради игры.

Ранее Максим Коваль рассказывал о желании вернуться в чемпионат Украины.

Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь трансферы Елимай
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
