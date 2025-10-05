Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Шахтер Донецк
05.10.2025 18:00 – FT 1 : 4
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Черкасская команда впервые в истории обыграла горняков

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
УПЛ

Во Львове состоялся заключительный поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ.

В начале поединка «фиолетовые» довольно смело играли в атаку и прессинговали соперников. «Горняки» попытались завладеть территориальным преимуществом, но черкащане грамотно перекрывали свободные зоны, при малейшей возможности пытаясь организовывать контратаки.

В составе ЛНЗ активными действиями выделялся Проспер, который доставлял немало проблем защитной линии «оранжево-черных». Именно рывок нигерийца по правому флангу завершился неприятностями для «Шахтера». Проспер сделал поперечную передачу с линии штрафной, и Кузык пробил точно в угол.

Пропущенный гол не заставил «горняков» взвинтить темп. Они продолжили неспешно выискивать слабые зоны в обороне гостей, но черкащане играли грамотно и не позволяли соперникам близко подходить к своим воротам. Но перед перерывом команда Арды Турана едва не сравняла счет. После навеса с углового Мейреллиш пробил с лёта, и свою команду выручил Паламарчук. Это был первый и единственный удар по воротам ЛНЗ в первой половине встречи.

В начале второго тайма рисунок игры не изменился. «Горняки» владели территориальным преимуществом, а «фиолетовые» выбегали в контратаки. Тренерский штаб «Шахтера» попытался повлиять на ход событий тройной заменой, но вскоре ситуация для подопечных Турана еще более усугубилась. Черкащане сыграли в отборе на половине поля соперников, и после прострела Яшари Ассинор переправил мяч в ворота.

Второй пропущенный гол заставил «проснуться» футболистов донецкой команды. Сразу после выхода на поле едва не сократил отставание Элиас, отличиться которому помешала блестящая реакция Паламарчука. «Горняки» заиграли намного агрессивнее, увеличили давление на штрафную соперников и… пропустили еще один гол. После удара Рябова мяч от Очеретько отскочил к Рябову, который отправил футбольный снаряд в ворота.

«Горняки» пытались что-то изменить, но гости продолжали уверенно играть в обороне. Вернул свою команду в игру Назарина, который классным ударом со штрафного отправил мяч в ворота. Но черкащане продолжали контратаковать и делали это блестяще. Сначала Проспер не реализовал выход один на один с Ризныком, а затем нигериец разобрался с Матвиенко и ударом в угол установил окончательный счет матча.

ЛНЗ впервые обыграл «горняков», а в предыдущих четырех встречах неизменно проигрывал «Шахтеру». Донецкая команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, но дистанция от седьмого места исчисляется всего тремя очками. В следующем туре «оранжево-черные» в Житомире встретятся с «Полесьем», а ЛНЗ проведет домашний поединок с «Колосом».

Наши оценки:

Заміни «Шахтаря»: Азаров – 5,0; Невертон – 5,0; Лукас – 5,5; Еліас – 5,0; Назарина – 6,5.

Заміни ЛНЗ: Дайко – б/о; Нонікашвілі – б/о; Кравчук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – ЛНЗ – 1:4

Голы: Назарина (85) – Кузык (14), Ассинор (61), Рябов (71), Проспер (89)

Предупреждения: Марлон Сантос (после окончания матча) – Рябов (47), Проспер (89), Ассинор (после окончания матча)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике (Азаров, 46), Бондарь, Матвиенко, Конопля, Марлон Гомес (Невертон, 46), Педриньо, Изаки (Элиас, 63), Бондаренко (Лукас, 46), Очеретько (Назарина, 46), Мейреллиш.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин (Дайко, 84), Муравский, Кузык, Дидык, Рябов, Пастух, Яшари (Ноникашвили, 84), Проспер (Кравчук, 90), Ассинор.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьи с Динамо
ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
MONOLIT333
У мене питаняня - РЕБРОВ дивився матч??? Збірники топчики (нульові) сука!!! ЛНЗ - ПОВАГА!!!
Ответить
+20
Airwolf77
ЛНЗ с победой! Делкассировали Шлактер по всем параметрам! Красавцы! 
Ответить
+20
avk2307
Хочеться увагу привернути на деякі моменти:
Була "агонія" Ліверпуля з Челсі
Було ""фіаско " Динамо
А тут "сенсаційний розгром"
У Ліверпуля АГОНІЯ. у Динамо ФІАСКО , а тут СЕНСАЦІЯ?
Ну і ще дуже показовий момент про сайт.
ЗНИКЛИ ВСІ КОМЕНТИ ПІД ПРОГНОЗОМ НА ГРУ ШАХТАР ЛНЗ
Випадковість? НЕдумаю....
ЛНЗ з Перемогою.!!!!
Ответить
+17
Показать Скрыть 2 ответа
R1d3r
Я не верю своим глазам)) Спасибо ЛНЗ за эту прекрасную игру!
Ответить
+17
Dmytro Dmytro
Судді винні + Динамо їх підкупило))))) Полюбасу))) Судді були в біло-синьому))) Що там срна і КО ЩЕ ПРИДУМАЮТЬ?))) ЦИРК починається.... ШОУ ТАЙМ)
Ответить
+16
Показать Скрыть 1 ответ
BERNARDOS
Всралсяяя радной Сахтьор....
Ответить
+15
Павло
Я так розумію, джентльмени, що це була порнограхвія... 
Ответить
+14
Boodya
Де турнірна таблиця? Хто вкрав?
Ответить
+14
Показать Скрыть 2 ответа
sania
УПЛ ТБ просто красунчики. Коли Шахтар виграє, весь вечір крутять моменти та розбирають гру. Зараз квлька хвилин і відразу до матчу Динамо..
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
Аж занадто смачнючий сьогодні футбол був від шахтаря
Ответить
+13
GloryUkraine
Добре, що у кротів такий надійний капітан.,😂😂😂
Ответить
+12
Умник
Норм, главное идти к победе в лиге конференций. Упл очень слабый чемпионат. Видно же.
Ответить
+12
OKs100
Счёт должен был быть 0:8. Шахтер отскочил. 
Ответить
+11
Viktor Shuper
давно так Шахтар не чпокали. але 2 м'ячі від нулячих шотландців як би натякали.
з таким захистом польська Легія такий Шахтар просто порве, як тузик грілку
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Як таке 18+ відео взагалі пропустили на телебаченні 🙄
Ответить
+11
Frank Piter
Позорники…. Черкассы с заслуженной победой. 
Ответить
+10
Viktor Shuper
прям свято сьогодні. треба йти за пивом 
Ответить
+10
ZANREGENT1993
Я наверное напьюсь сегодня)
Ответить
+9
Cityzen83
Нормально так. Давай в этом чемпионате нового чемпиона для разнообразия.
Ответить
+9
sania
І навіть студія каже, що в матчі Динамо на Буї 100% пенальті..
Ответить
+8
Показать Скрыть 5 ответов
