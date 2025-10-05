Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер

Во Львове состоялся заключительный поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ.

В начале поединка «фиолетовые» довольно смело играли в атаку и прессинговали соперников. «Горняки» попытались завладеть территориальным преимуществом, но черкащане грамотно перекрывали свободные зоны, при малейшей возможности пытаясь организовывать контратаки.

В составе ЛНЗ активными действиями выделялся Проспер, который доставлял немало проблем защитной линии «оранжево-черных». Именно рывок нигерийца по правому флангу завершился неприятностями для «Шахтера». Проспер сделал поперечную передачу с линии штрафной, и Кузык пробил точно в угол.

Пропущенный гол не заставил «горняков» взвинтить темп. Они продолжили неспешно выискивать слабые зоны в обороне гостей, но черкащане играли грамотно и не позволяли соперникам близко подходить к своим воротам. Но перед перерывом команда Арды Турана едва не сравняла счет. После навеса с углового Мейреллиш пробил с лёта, и свою команду выручил Паламарчук. Это был первый и единственный удар по воротам ЛНЗ в первой половине встречи.

В начале второго тайма рисунок игры не изменился. «Горняки» владели территориальным преимуществом, а «фиолетовые» выбегали в контратаки. Тренерский штаб «Шахтера» попытался повлиять на ход событий тройной заменой, но вскоре ситуация для подопечных Турана еще более усугубилась. Черкащане сыграли в отборе на половине поля соперников, и после прострела Яшари Ассинор переправил мяч в ворота.

Второй пропущенный гол заставил «проснуться» футболистов донецкой команды. Сразу после выхода на поле едва не сократил отставание Элиас, отличиться которому помешала блестящая реакция Паламарчука. «Горняки» заиграли намного агрессивнее, увеличили давление на штрафную соперников и… пропустили еще один гол. После удара Рябова мяч от Очеретько отскочил к Рябову, который отправил футбольный снаряд в ворота.

«Горняки» пытались что-то изменить, но гости продолжали уверенно играть в обороне. Вернул свою команду в игру Назарина, который классным ударом со штрафного отправил мяч в ворота. Но черкащане продолжали контратаковать и делали это блестяще. Сначала Проспер не реализовал выход один на один с Ризныком, а затем нигериец разобрался с Матвиенко и ударом в угол установил окончательный счет матча.

ЛНЗ впервые обыграл «горняков», а в предыдущих четырех встречах неизменно проигрывал «Шахтеру». Донецкая команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, но дистанция от седьмого места исчисляется всего тремя очками. В следующем туре «оранжево-черные» в Житомире встретятся с «Полесьем», а ЛНЗ проведет домашний поединок с «Колосом».

Наши оценки:

Заміни «Шахтаря»: Азаров – 5,0; Невертон – 5,0; Лукас – 5,5; Еліас – 5,0; Назарина – 6,5.

Заміни ЛНЗ: Дайко – б/о; Нонікашвілі – б/о; Кравчук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – ЛНЗ – 1:4

Голы: Назарина (85) – Кузык (14), Ассинор (61), Рябов (71), Проспер (89)

Предупреждения: Марлон Сантос (после окончания матча) – Рябов (47), Проспер (89), Ассинор (после окончания матча)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике (Азаров, 46), Бондарь, Матвиенко, Конопля, Марлон Гомес (Невертон, 46), Педриньо, Изаки (Элиас, 63), Бондаренко (Лукас, 46), Очеретько (Назарина, 46), Мейреллиш.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин (Дайко, 84), Муравский, Кузык, Дидык, Рябов, Пастух, Яшари (Ноникашвили, 84), Проспер (Кравчук, 90), Ассинор.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

