Арда ТУРАН: «Я беру на себя всю ответственность за поражение от ЛНЗ»

Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 8-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:4):

– Прежде всего хочу сказать о событиях этой ночи. Я искренне сочувствую тому, что сегодня пережила Украина, и разделяю всю боль, которую сейчас испытывает украинский народ. Я также хотел бы поблагодарить и выразить уважение всем игрокам, всем, кто вовлечён в спортивную деятельность – как в футболе, так и в других видах спорта: тот факт, что в Украине, несмотря на все обстоятельства, продолжает на высшем уровне функционировать профессиональный спорт – это невероятное достижение. Вы все выполняете прекрасную работу, и за это я хочу вам искренне поблагодарить. Уверен, вы являетесь примером для всего мира. Я действительно горд находиться рядом с такими людьми, которые в эти непростые моменты всё равно находят в себе силы двигаться дальше и делать своё дело.

Переходя непосредственно к матчу, хочу поздравить ЛНЗ, нашего соперника. Они действительно сыграли сегодня лучше и полностью заслужили этот результат. Если честно, думаю, это мой худший день с тех пор, как я начал работать главным тренером. То, что я сегодня чувствую, – это действительно опустошение, и, наверное, такое ощущение у меня впервые за тренерскую карьеру. Я принимаю всю ответственность: когда команда пропускает четыре мяча в домашнем матче – это полностью моя ответственность, от которой я не буду уклоняться. Что касается событий на футбольном поле, то иногда нужно просто выйти и бороться так, как это происходило в футболе в детстве на улицах. Сегодня игра была построена, прежде всего, вокруг ситуаций один на один, и, к сожалению, мы не смогли достойно ответить на все те эпизоды, что произошли. Важно также подчеркнуть, какой будет наша реакция, реакция как обычной команды или как команды чемпионов. Что я могу сказать с уверенностью, так это то, что после возвращения с паузы на матчи сборных у нас будет очень много уроков, которые придётся всем вместе вынести из сегодняшнего матча.

– Чувствуете ли вы, что игроки ментально и физически истощены? Возможно, это связано с тяжёлым календарём?

– После поражений искать какие-то оправдания негативному результату – это самое лёгкое, что может быть. И, безусловно, я мог бы к этому прибегнуть, однако с моего первого дня пребывания в клубе я подчеркнул: я здесь, чтобы находить решения для тех сложных ситуаций, которые окружают наш футбол. Безусловно, эти условия далеки от идеальных и они точно не способствуют полноценному развитию нашего футбола, однако они одинаковы для всех, и у нас нет никаких привилегий или, наоборот, их отсутствия. Конечно, очень легко быть любимым тренером для команды, когда она выигрывает, однако гораздо важнее уметь взять на себя ответственность за ошибки, когда команда не дала нужного результата и не смогла порадовать победой. Поэтому, как я подчеркнул, сейчас важно то, как мы сможем отреагировать на эту ошибку и как мы сможем решить проблему, чтобы иметь возможность избежать её в будущем.

– В недавнем интервью Даріо Срна говорил, что, когда Кевин и Судаков ушли, команда в чемпионате и Лиге конференций может справиться без них. Возможно, сейчас проблема именно в том, что новички ещё не могут их заменить?

– Когда «Шахтёр» формирует своё видение стратегического планирования, то, безусловно, мы делаем это все вместе, включая спортивного директора, главного тренера и других людей на высших управленческих позициях. Я не считаю, что конкретно сейчас мы находимся в какой-то критической кризисной ситуации, мы до сих пор на вершине турнирной таблицы УПЛ, несмотря на это поражение, мы выиграли наш последний матч в Лиге конференций. Футбол – это игра, которая никогда не бывает идеальной, всегда происходят такие эпизоды, как сегодняшний матч, когда, к сожалению, не удаётся добиться положительного для себя результата. Судаков и Кевин хотели уйти на повышение, хотели попробовать силы в более сильных чемпионатах – мы полностью уважаем это желание и помогли им его реализовать. И в целом вектор нашей команды построен на том, чтобы привлекать как можно больше молодых игроков, давать им возможность расти и впоследствии попробовать свои силы в более конкурентных чемпионатах. Так что все ошибаются, особенно тогда, когда команда очень молодая, как наша, половину которой составляют молодые ребята из Бразилии, находящиеся за 12 тысяч километров от родного дома. И наша задача – меня как главного тренера, моих ассистентов и в целом нашей управленческой команды «Шахтёра» – обеспечить для всех игроков условия, в которых они смогут комфортно себя чувствовать и творить. Это касается также украинцев, которые находятся в условиях войны, которые также проживают каждый день в Украине, находятся под обстрелами и другими угрозами. Как я подчеркнул, важно найти правильные решения – и сделать это вместе.

– Позади уже четверть чемпионата, матч Кубка Украины. Какие у вас впечатления об украинском футболе? И какой матч, по вашему мнению, был лучшим за это время?

– Первое, что хочу сказать: чемпионат движется в правильном направлении с точки зрения тактических моментов. В целом, если описывать коротко, Украина – это страна с большим количеством исторических стадионов, но вместе с тем здесь арены с качественным покрытием. И уже действительно много матчей сыграно на данный момент, несмотря на довольно короткий период моей тренерской работы здесь, и, наверное, резюмируя все проведённые на сегодня матчи, я выделю для себя наше выездное противостояние 3-го тура квалификации Лиги Европы с «Панатинаикосом». Хотя мы тогда и не смогли набрать три очка, однако по рисунку игры и тому, как мы тогда себя проявили, считаю, что на данный момент это наша лучшая игра. И непосредственно с точки зрения развития команды многие вещи требуют, как я на этом подчеркиваю, автоматизма. Это требует определённого времени, чтобы довести до идеала, до конца этот автоматизм, но я уверен, что мы на правильном пути и, несмотря на некоторые неудачи, продолжаем двигаться в правильном направлении.

– В вашей команде много украинских сборников, так что что вы сказали им перед отъездом в национальную команду? И что думаете о будущих матчах сборной Украины с Исландией и Азербайджаном?

– Несмотря на поражение я зашёл после матча в раздевалку и пожелал всем нашим сборникам удачи, так как представлять свою национальную команду – это одна из самых почётных вещей, которая есть в футболе. И я действительно горжусь тем, что у них есть возможность представить свои страны, особенно это касается представителей национальной сборной Украины. В целом я максимально старался обеспечить им позитив перед путешествием – их также ждут непростые встречи. Удержусь от того, чтобы комментировать какие-то ожидания от этих двух противостояний, однако скажу, что я действительно уважаю ту работу, которую проводит Сергей Ребров. В то же время считаю, что он отличный и как специалист, и как просто человек. Искренне желаю ему успехов в попытках достичь той цели, которую ставит себе национальная сборная Украины. На самом деле, быть тренером сборной – это всегда непростая роль, и мы должны это уважать, особенно это касается страны, которая переживает такие ужасные события. Они должны бороться, и я уверен, они будут бороться так же, как сейчас борется весь народ Украины.

– Скажите, почему сегодня вы внесли столько изменений в состав по сравнению с матчем с «Абердином» и связано ли это с тяжёлым переездом?

– Как вы знаете, мы играли матч 1-го тура Лиги конференций УЕФА в 10 вечера по киевскому времени и вернулись в пятницу примерно в 11 утра. Поэтому, безусловно, это было длительное и изнурительное путешествие, и невозможно отрицать, что это влияет на физическое и ментальное здоровье игроков. Так что это основная причина, почему мы сегодня прибегли к такой глубокой ротации. И для нас всегда основная мотивация – сохранить наших футболистов и обезопасить их от травм. Однако, как я подчеркнул, я не могу использовать это как оправдание или объяснение нашего поражения. Как главный тренер я полностью принимаю на себя эту ответственность. Мои игроки сделали сегодня на поле всё, что было в их силах, к сожалению, не сумев набрать положительный для нас результат.