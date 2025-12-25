Ночной секрет Ямаля – поэтому у него не может быть девушки

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о забавной привычке из своей жизни.

Испанский футболист запустил собственный YouTube-канал – всего за два дня на него подписалось более миллиона пользователей. В дебютном видео Ямаль показал свой дом и поделился деталями повседневной жизни.

«Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться посреди ночи. Вы, вероятно, подумаете, что я смотрю на часы и говорю себе: «Можно еще немного поспать».

Но нет – я просыпаюсь, чтобы поесть печенье. Мне это действительно нравится, это мой любимый вариант. Именно поэтому у меня не может быть девушки – я регулярно встаю ночью», – признался Ямаль в видео.