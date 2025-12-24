Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой
Запросы Гехи шокировали руководство каталонцев
Финансовые аппетиты Марка Гехи стали преградой для его перехода в «Барселону».
Ранее появлялась информация, что каталонцы изучают вариант с трансфером защитника, чье соглашение с «Кристал Пэлас» подходит к концу после завершения текущего сезона. Как отмечает Mundo Deportivo, делегация «блауграны» провела переговоры с окружением футболиста, однако выяснилось, что ожидания игрока по зарплате значительно превышают возможности клуба.
На фоне этих разногласий интенсивность диалога заметно снизилась – стороны не выходили на связь уже несколько недель.
В то же время борьбу за Гехи продолжают «Бавария» и «Ливерпуль», которые также претендуют на игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба стали православными христианами
Орест Костик рассказал о потенциальном возвращении в Премьер-лигу и надежде сыграть за «сине-желтых»