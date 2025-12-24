Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой
Испания
24 декабря 2025, 02:15 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:16
66
0

Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой

Запросы Гехи шокировали руководство каталонцев

24 декабря 2025, 02:15 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:16
66
0
Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой
Getty Images/Global Images Ukraine

Финансовые аппетиты Марка Гехи стали преградой для его перехода в «Барселону».

Ранее появлялась информация, что каталонцы изучают вариант с трансфером защитника, чье соглашение с «Кристал Пэлас» подходит к концу после завершения текущего сезона. Как отмечает Mundo Deportivo, делегация «блауграны» провела переговоры с окружением футболиста, однако выяснилось, что ожидания игрока по зарплате значительно превышают возможности клуба.

На фоне этих разногласий интенсивность диалога заметно снизилась – стороны не выходили на связь уже несколько недель.

В то же время борьбу за Гехи продолжают «Бавария» и «Ливерпуль», которые также претендуют на игрока.

По теме:
Рэшфорд сделал выбор: звезда Барселоны объявила о своем будущем
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:1 (пен. 8:7). Драма в Кубке лиги. Видео голов
Лондонское дерби. Определены пары и даты 1/2 финала Кубка английской лиги
Марк Гехи Барселона трансферы Ла Лиги Кристал Пэлас Ливерпуль
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23 декабря 2025, 07:00 23
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены

Оба стали православными христианами

Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Футбол | 23 декабря 2025, 18:44 0
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины

Орест Костик рассказал о потенциальном возвращении в Премьер-лигу и надежде сыграть за «сине-желтых»

Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Футбол | 24.12.2025, 00:49
Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
Биатлон | 23.12.2025, 18:52
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем