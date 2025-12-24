Барса выходит из игры: финансовые аппетиты защитника стали преградой

Финансовые аппетиты Марка Гехи стали преградой для его перехода в «Барселону».

Ранее появлялась информация, что каталонцы изучают вариант с трансфером защитника, чье соглашение с «Кристал Пэлас» подходит к концу после завершения текущего сезона. Как отмечает Mundo Deportivo, делегация «блауграны» провела переговоры с окружением футболиста, однако выяснилось, что ожидания игрока по зарплате значительно превышают возможности клуба.

На фоне этих разногласий интенсивность диалога заметно снизилась – стороны не выходили на связь уже несколько недель.

В то же время борьбу за Гехи продолжают «Бавария» и «Ливерпуль», которые также претендуют на игрока.