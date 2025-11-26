Ливерпуль сделал предложение по топовому защитнику из АПЛ
Внимание «красных» привлекает Марк Гехи
Английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, английский гранд сделал предложение в размере 25 миллионов фунтов + бонусы за 25-летнего футболиста. «Орлы» пока что не дали ответа на оффер.
В текущем сезоне Марк Гехи провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличится одним голом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Алонсо готов покинуть «Реал» и уйти в «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-защитник киевлян ждет победы столичного клуба
Единственный мяч киевляне забили во втором тайме