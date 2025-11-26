Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 ноября 2025, 19:24 | Обновлено 26 ноября 2025, 19:32
Ливерпуль сделал предложение по топовому защитнику из АПЛ

Внимание «красных» привлекает Марк Гехи

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Английский защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, английский гранд сделал предложение в размере 25 миллионов фунтов + бонусы за 25-летнего футболиста. «Орлы» пока что не дали ответа на оффер.

В текущем сезоне Марк Гехи провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличится одним голом и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо готов покинуть «Реал» и уйти в «Ливерпуль».

