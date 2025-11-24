Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
Испания
24 ноября 2025, 23:30 |
1900
1

Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену

Испанский специалист может возглавить «Ливерпуль»

24 ноября 2025, 23:30 |
1900
1 Comments
Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 43-летний специалист готов заменить у руля английского гранда Арне Слот. Спортивный директор «красных» Майкл Эдвардс восхищается работой испанца.

У Арне Слота есть время до января для того, чтобы изменить ситуацию, иначе Хаби Алонсо может заменить его. Вместо испанца «Реал» вновь может возглавить Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба.

По теме:
Тотальное невезение: как Севилья проиграла матч, сделав 22 удара
ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча
ВИДЕО. Новый трофей Мбаппе: форвард Реала получил заслуженное признание
Хаби Алонсо Реал Мадрид Зинедин Зидан Майкл Эдвардс Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига назначение тренера отставка
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24 ноября 2025, 05:32 3
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису

Президент отпраздновал свой 67-й день рождения

Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24 ноября 2025, 17:04 10
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах

Требования УЕФА становятся все более и более серьезной проблемой для желающих провести решающий матч

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
Футбол | 24.11.2025, 23:19
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24.11.2025, 08:41
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
А насправді було б класно побачити повернення Хабі Алонсо на Енфілд
Ответить
+1
Популярные новости
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем