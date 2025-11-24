Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать тренером «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 43-летний специалист готов заменить у руля английского гранда Арне Слот. Спортивный директор «красных» Майкл Эдвардс восхищается работой испанца.

У Арне Слота есть время до января для того, чтобы изменить ситуацию, иначе Хаби Алонсо может заменить его. Вместо испанца «Реал» вновь может возглавить Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба.