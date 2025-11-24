Реал готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба
Душан Влахович может стать игроком испанского гранда
Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего футболиста, контракт которого с «зебрами» истекает летом 2026 года. «Сливочные» анализируют потенциальный трансфер.
В текущем сезоне Душан Влахович провели 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее стал известен первый летний трансфер «Реала».
