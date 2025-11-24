Реал готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего футболиста, контракт которого с «зебрами» истекает летом 2026 года. «Сливочные» анализируют потенциальный трансфер.

В текущем сезоне Душан Влахович провели 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

