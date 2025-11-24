Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба
Испания
24 ноября 2025, 22:03 |
951
0

Реал готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба

Душан Влахович может стать игроком испанского гранда

24 ноября 2025, 22:03 |
951
0
Реал готовит бесплатный трансфер форварда топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего футболиста, контракт которого с «зебрами» истекает летом 2026 года. «Сливочные» анализируют потенциальный трансфер.

В текущем сезоне Душан Влахович провели 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее стал известен первый летний трансфер «Реала».

По теме:
ФОТО. Звездный игрок ПСЖ посетил матч Реала, который завершился вничью
Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
Украинец после феерии за сборную может сменить чемпионат
Душан Влахович Реал Мадрид Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24 ноября 2025, 17:10 13
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь

Дарья Квиткова показала красоту...

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24 ноября 2025, 06:02 0
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд

У него есть долг по алиментам

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Футбол | 24.11.2025, 20:43
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 3
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 53
Бокс
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 4
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем