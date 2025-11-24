Решение принято. Стал известен первый летний трансфер Реала

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает FIchajes.

По информации источника, 21-летний футболист перейдет в испанский клуб следующим летом – «сливочные» активируют клаусулу в размере девяти миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Пас провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу игрока «Барселоны».