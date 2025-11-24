Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Стал известен первый летний трансфер Реала
Испания
24 ноября 2025, 09:59 |
1118
2

Решение принято. Стал известен первый летний трансфер Реала

Ряды мадридской команды пополнит Нико Пас

24 ноября 2025, 09:59 |
1118
2 Comments
Решение принято. Стал известен первый летний трансфер Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает FIchajes.

По информации источника, 21-летний футболист перейдет в испанский клуб следующим летом – «сливочные» активируют клаусулу в размере девяти миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Пас провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу игрока «Барселоны».

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Звезда УПЛ и сборной Украины интересен двум клубам из Европы
Президент Ла Лиги Тебас ответил на расследование по Барселоне
Комо Нико Пас Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 24 ноября 2025, 03:55 3
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить

Ярослава ждет ОИ-2028

Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 1
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
Авто/мото | 23.11.2025, 11:55
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Футбол | 24.11.2025, 02:59
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного, который заменит Шовковского
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
В нього клаусула точно 9 млн? Ви нічого не наплутали?))
Ответить
0
Перець
І Коля гол
Ответить
0
Популярные новости
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 14
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10
Авто/мото
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 186
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем