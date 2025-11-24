Решение принято. Стал известен первый летний трансфер Реала
Ряды мадридской команды пополнит Нико Пас
Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает FIchajes.
По информации источника, 21-летний футболист перейдет в испанский клуб следующим летом – «сливочные» активируют клаусулу в размере девяти миллионов евро.
В текущем сезоне Нико Пас провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» приближается к трансферу игрока «Барселоны».
