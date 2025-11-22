Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Испания
22 ноября 2025, 22:21 |
493
0

Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны

Внимание мадридского гранда привлекает Эбрима Тункара

22 ноября 2025, 22:21 |
493
0
Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Эбрима Тункара привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, столичный гранд намерен подписать представителя молодежной команды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента летом 2026 года, когда у игрока закончится контракт с «Барселоной». В Мадриде уже готовят предложение для 16-летнего игрока.

В текущем сезоне Эбрима Тункара провел три матча в рамках Юношеской лиги УЕФА, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что чемпион еврокубка связался с «Реалом» по поводу Лунина.

По теме:
Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0. Победное возвращение. Видео голов, обзор
Удачное возвращение на Камп Ноу. Барселона разгромила Атлетик Бильбао
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 18:55 19
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ

Неудача в игре с Колосом

Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Футбол | 22 ноября 2025, 21:09 0
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»

Динамо будет платить штраф

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Бокс | 22.11.2025, 02:02
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем