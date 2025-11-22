Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Внимание мадридского гранда привлекает Эбрима Тункара
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Эбрима Тункара привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, столичный гранд намерен подписать представителя молодежной команды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента летом 2026 года, когда у игрока закончится контракт с «Барселоной». В Мадриде уже готовят предложение для 16-летнего игрока.
В текущем сезоне Эбрима Тункара провел три матча в рамках Юношеской лиги УЕФА, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что чемпион еврокубка связался с «Реалом» по поводу Лунина.
