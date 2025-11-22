Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Эбрима Тункара привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, столичный гранд намерен подписать представителя молодежной команды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента летом 2026 года, когда у игрока закончится контракт с «Барселоной». В Мадриде уже готовят предложение для 16-летнего игрока.

В текущем сезоне Эбрима Тункара провел три матча в рамках Юношеской лиги УЕФА, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что чемпион еврокубка связался с «Реалом» по поводу Лунина.