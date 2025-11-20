Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение

«Тоттенхэм» активно ищет вратаря топ-уровня и сделал запрос по Андрею Лунину накануне зимнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, лондонцы готовы выложить 12-15 млн евро, однако «Реал» уже дал ответ: зимой украинец – неприкосновенен. В Мадриде считают, что отпускать дублера Куртуа в середине сезона – слишком рискованно, ведь замены с опытом в клубе нет.

Впрочем, летом ситуация может измениться, особенно если сам Лунин попросит рассмотреть предложения. Пока же Хаби Алонсо гарантирует ему игровое время в Кубке Испании и рассчитывает на него как на важную часть состава.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».