Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
12.01.2026 19:30 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
12 января 2026, 08:38 | Обновлено 12 января 2026, 08:39
74
0

Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 12 января и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

12 января на Кингдом Арена пройдет матч 15-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Хиляль встретится с Аль-Наср. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

Команда ставит перед собой максимальные задачи. И пыталась, в очередной раз, выиграть чемпионский титул, показывая очень достойный футбол. Но все же тогда был слишком силен Аль-Иттихад, что с отрывом занял первое место, оставив конкурента только со вторым местом. На это ответили в Эр-Рияде приглашением Симоне Индзаги на тренерский пост. Тот пытался набрать побольше новичков под себя, правда, из топ-звезд заполучив только Дарвина Нуньеса и Тэо Эрнандеса.

Еще без этого пополнения было достойно проведено клубный чемпионат мира - там не только вышли из группы, но и выбили в плей-офф Манчестер Сити. Ну, а в новом сезоне во всех турнирах были только две ничьи, и те пришлись еще на сентябрь - понятно, что с такими показателями удается лидировать на внутр

Аль-Наср

Клуб задал тренд три года назад, когда ухитрился огорошить мир переманиванием Роналду - сколько же звездных футболистов потом последовали за Криштиану. Тут он получил невероятные, даже по своим меркам, контрактные условия, и уверенно даже в сорок лет продвигается к одной спортивной цели, тысяче голов. Не складывается никак со второй: титулами. Точнее, был громкий успех, победа в Лиге Наций - но это со сборной.

В клубе же - засуха. Вроде бы сейчас хорошо подготовились к сезону, взяв ряд новичков во главе с Жоау Феликсом. Но сначала было поражение в Суперкубке страны. Потом, в октябре, вылетели из Кубка короля. Это все компенсировались сплошными победами в других турнирах, второй Лиге чемпионов Азии и, главное, в саудовском первенстве. Но аккурат к Новому году там притормозили: сначала сыграли только вничью с Аль-Иттифак, а потом проиграли и Аль-Ахли, и Аль-Кадисии.

Статистика личных встреч

У Аль-Хиляля была серия из одиннадцати очных матчей без поражений. Но весной прошлого года он уступил дома 1:3.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.10 для Аль-Хиляля и 2.88 для Аль-Нар. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы закономерно больше верят в успех лидера чемпионата дома. Ставим на его победу с форой -1 гол (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
12 января 2026 -
19:30
Аль-Наср Эр-Рияд
Фора Аль-Хиляля (-1) 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
