12 января состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Хиляль и Аль-Наср.

Дерби Эр-Рияда прошло на стадионе Kingdom Arena и завершилось со счетом 3:1 в пользу «боссов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в составе «рыцарей Неджда» забил именитый Криштиану Роналду – для него этот мяч стал 959-м в карьере.

Чемпіонат Саудівської Аравії 2025/26. 15-й тур, 12 січня

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 3:1

Голи: Аль-Давсарі, 57 (пен.), Канно, 81, Невеш, 90+2 (пен.) – Роналду, 42

Удаление: Аль-Акиди, 60 (Аль-Наср)

Видеообзор матча