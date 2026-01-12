Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:1. Роналду забил в проигранном дерби. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26
12 января состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Хиляль и Аль-Наср.
Дерби Эр-Рияда прошло на стадионе Kingdom Arena и завершилось со счетом 3:1 в пользу «боссов».
Единственный гол в составе «рыцарей Неджда» забил именитый Криштиану Роналду – для него этот мяч стал 959-м в карьере.
Чемпіонат Саудівської Аравії 2025/26. 15-й тур, 12 січня
Аль-Хіляль – Аль-Наср – 3:1
Голи: Аль-Давсарі, 57 (пен.), Канно, 81, Невеш, 90+2 (пен.) – Роналду, 42
Удаление: Аль-Акиди, 60 (Аль-Наср)
Видеообзор матча
События матча
