Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:1. Роналду забил в проигранном дерби. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
12.01.2026 19:30 – FT 3 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
12 января 2026, 22:29
Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 января состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Хиляль и Аль-Наср.

Дерби Эр-Рияда прошло на стадионе Kingdom Arena и завершилось со счетом 3:1 в пользу «боссов».

Единственный гол в составе «рыцарей Неджда» забил именитый Криштиану Роналду – для него этот мяч стал 959-м в карьере.

Чемпіонат Саудівської Аравії 2025/26. 15-й тур, 12 січня

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 3:1

Голи: Аль-Давсарі, 57 (пен.), Канно, 81, Невеш, 90+2 (пен.) – Роналду, 42

Удаление: Аль-Акиди, 60 (Аль-Наср)

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Невеш (Аль-Хиляль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Канно (Аль-Хиляль), асcист Рубен Невеш.
60’
Nawaf Alaqidi (Аль-Наср Эр-Рияд) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Кингсли Коман.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
