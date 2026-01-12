Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье достигло соглашения с футболистом сборной Украины

Продлен контракт с Богданом Михайличенко

ФК Полесья

ФК «Полесье» официально согласовал продолжение сотрудничества с защитником Богданом Михайличенко. Обновленный контракт футболиста с житомирским клубом будет действовать до лета 2028 года.

За время выступлений в составе «волков» Михайличенко провел 68 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Защитник также получал вызовы в национальную сборную Украины и достойно представлял «Полесье» на всеукраинском уровне.

В клубе пожелали Богдану уверенной игры у собственных ворот, высокой концентрации и стабильных выступлений в каждом матче.

Дмитрий Олийченко
Burevestnik
дивно шо цей авт0р  ПЕРШИЙ видав цю інфу на цьому сайті,
але не вказав джерело.
мать десь в лісах полісся вовк здох...
- - - - -
Богдану успіхів і високих досягнень з "Поліссям"!!!
