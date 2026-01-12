ОФИЦИАЛЬНО. Полесье достигло соглашения с футболистом сборной Украины

ФК «Полесье» официально согласовал продолжение сотрудничества с защитником Богданом Михайличенко. Обновленный контракт футболиста с житомирским клубом будет действовать до лета 2028 года.

За время выступлений в составе «волков» Михайличенко провел 68 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Защитник также получал вызовы в национальную сборную Украины и достойно представлял «Полесье» на всеукраинском уровне.

В клубе пожелали Богдану уверенной игры у собственных ворот, высокой концентрации и стабильных выступлений в каждом матче.