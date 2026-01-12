ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе

Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе.

10 января команда Руслана Ротаня вышла из отпуска и официально приступила к подготовке к новым вызовам.

Первый день стартовал с символической встречи президента клуба Геннадия Буткевича с командой.

Особое внимание было уделено тем, кто праздновал свои дни рождения во время паузы. Все именинники получили памятные альбомы как знак внимания и признательности от клуба. Новый этап для команды волков начат.

