Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 05:23 | Обновлено 12 января 2026, 05:35
94
0

ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе

Первый день начался со встречи президента клуба с командой

12 января 2026, 05:23 | Обновлено 12 января 2026, 05:35
94
0
ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе
ФК Полесье. Руслан Ротань и Геннадий Буткевич

Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе.

10 января команда Руслана Ротаня вышла из отпуска и официально приступила к подготовке к новым вызовам.

Первый день стартовал с символической встречи президента клуба Геннадия Буткевича с командой.

Особое внимание было уделено тем, кто праздновал свои дни рождения во время паузы. Все именинники получили памятные альбомы как знак внимания и признательности от клуба. Новый этап для команды волков начат.

ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе

По теме:
ФОТО. Отпуск позади. Александрия официально вернулась к работе
ТАЛЛЕС: «Выиграть чемпионат Японии очень трудно. Я этим горжусь»
ПААЛМАРЧУК: «Мы много работали и заслужили первое место в УПЛ»
Полесье Житомир Украинская Премьер-лига отпуск чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Руслан Ротань Геннадий Буткевич фото
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11 января 2026, 09:29 46
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко

Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира

Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля
Футбол | 12.01.2026, 00:45
Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля
Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Футбол | 11.01.2026, 22:25
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Жена Конопли: «Оправдания таким поступкам нет. Мне так больно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем