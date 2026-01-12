ФОТО. Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе
Первый день начался со встречи президента клуба с командой
Житомирское Полесье вышло из отпуска и возвращается к работе.
10 января команда Руслана Ротаня вышла из отпуска и официально приступила к подготовке к новым вызовам.
Первый день стартовал с символической встречи президента клуба Геннадия Буткевича с командой.
Особое внимание было уделено тем, кто праздновал свои дни рождения во время паузы. Все именинники получили памятные альбомы как знак внимания и признательности от клуба. Новый этап для команды волков начат.
