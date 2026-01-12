Костюк возьмет на сборы Динамо 27 украинцев. Легионеры будут позже

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк возьмет на тренировочные сборы в Турцию 27 украинских игроков, не считая легионеров.

В понедельник, 12 января, 12 футболистов прибыли на медосмотр в киевскую клинику «Оксфорд Медикал»:

Денис Попов Кирилл Осипенко Назар Волошин Владислав Захарченко Матвей Пономаренко Максим Коробов Владимир Бражко Александр Яцык Тарас Михавко Владислав Герич Николай Шапаренко Богдан Редушко

Остальные 14 футболистов столичного гранда пройдут медосмотр во вторник, 13 января. Один из лидеров «Динамо» – вингер Андрей Ярмоленко – присоединится к команде Костюка позже.

Таким образом, главный тренер «бело-синих» рассчитывает на 27 игроков с украинским паспортом. Легионеры (Алиу Тиаре, Шола Огундана, Анхель Торрес и Самба Диалло) присоединятся к команде уже в Кишиневе, когда «Динамо» будет совершать перелет в Турцию.

Игроки, которые пройдут медосмотр во вторник: