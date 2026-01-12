Костюк возьмет на сборы Динамо 27 украинцев. Легионеры будут позже
Киевский клуб отправится в Турцию 15 января для проведения тренировочных сборов
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк возьмет на тренировочные сборы в Турцию 27 украинских игроков, не считая легионеров.
В понедельник, 12 января, 12 футболистов прибыли на медосмотр в киевскую клинику «Оксфорд Медикал»:
- Денис Попов
- Кирилл Осипенко
- Назар Волошин
- Владислав Захарченко
- Матвей Пономаренко
- Максим Коробов
- Владимир Бражко
- Александр Яцык
- Тарас Михавко
- Владислав Герич
- Николай Шапаренко
- Богдан Редушко
Остальные 14 футболистов столичного гранда пройдут медосмотр во вторник, 13 января. Один из лидеров «Динамо» – вингер Андрей Ярмоленко – присоединится к команде Костюка позже.
Таким образом, главный тренер «бело-синих» рассчитывает на 27 игроков с украинским паспортом. Легионеры (Алиу Тиаре, Шола Огундана, Анхель Торрес и Самба Диалло) присоединятся к команде уже в Кишиневе, когда «Динамо» будет совершать перелет в Турцию.
Игроки, которые пройдут медосмотр во вторник:
- Кристиан Биловар
- Виталий Буяльский
- Константин Вивчаренко
- Владислав Дубинчак
- Владислав Кабаев
- Александр Караваев
- Николай Михайленко
- Александр Пихаленок
- Валентин Рубчинский
- Александр Тымчик
- Руслан Нещерет
- Валентин Моргун
- Денис Игнатенко
- Вячеслав Суркис
