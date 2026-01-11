ФОТО. Артем Милевский снова стал соперником легенды Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 21:05 |
Милевский и Алиев встретились с Ракицким и Селезневым

Бывшие игроки киевского «Динамо» Александр Алиев и Артем Милевский провели матч в падле против экс-футболистов донецкого «Шахтера» Евгения Селезнева и Ярослава Ракицкого.

«Поиграли на славу, конечно. Вспомнили моменты. Ярик Ракицкий – легенда, ну и Жека Селезнев...», – прокомментировал событие Милевский.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Александр Алиев Артем Милевский Евгений Селезнев Ярослав Ракицкий lifestyle фото Шахтер Донецк Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
