ФОТО. Артем Милевский снова стал соперником легенды Шахтера
Милевский и Алиев встретились с Ракицким и Селезневым
Бывшие игроки киевского «Динамо» Александр Алиев и Артем Милевский провели матч в падле против экс-футболистов донецкого «Шахтера» Евгения Селезнева и Ярослава Ракицкого.
«Поиграли на славу, конечно. Вспомнили моменты. Ярик Ракицкий – легенда, ну и Жека Селезнев...», – прокомментировал событие Милевский.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
