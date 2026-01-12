Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист определился со спаррингами на межсезонье
Украина. Первая лига
12 января 2026, 12:31 | Обновлено 12 января 2026, 12:32
87
0

Металлист определился со спаррингами на межсезонье

Харьковчане могут рассчитывать только на своих воспитанников

12 января 2026, 12:31 | Обновлено 12 января 2026, 12:32
87
0
Металлист определился со спаррингами на межсезонье
ФК Металлист

В межсезонье харьковчане проведут 7-8 спаррингов.

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Металлиста» уже 19 января начнут подготовку ко второй части сезона. Все сборы пройдут в Ужгороде.

По имеющейся информации, 31 января подопечные Андрея Анищенко сыграют первый в новом году контрольный матч – с молодежным составом «Металлиста 1925», а 7 февраля их соперниками будут резервисты «Карпат». С «Левым Берегом» слобожанцы сыграют 14 или 16 февраля, все будет зависеть от того, состоится ли 10 февраля спарринг с «Ингульцем». 21 февраля они померятся силами с «Буковиной», а через неделю – со «Скалой 1911». В марте запланировано два поединка: 8-го – с «Вильховцами» и 14-го – с «Ужгородом».

Из-за трансферного бана «Металлист» пока может рассчитывать на усиление юными воспитанниками клубной Академии. Впервые с основным составом будет готовиться полузащитник Антон Жданков – 2009 года рождения, отец которого – Дмитрий в свое время защищал ворота «Металлиста».

Сейчас «Металлист» занимает 12 место в Первой лиге, набрав 16 очков, и в 19 туре в гостях сыграет с «Пробоем».

Ранее первый вице-президент «Металлиста» Евгений Краснов рассказал о кадровых изменениях и трансферном банке харьковчан.

По теме:
Усилит Полесье? Ротань вернул в первую команду 23-летнего легионера
Скандал в Полесье. Стало известно, кто хочет отстранить украинского игрока
Костюк возьмет на сборы Динамо 27 украинцев. Легионеры будут позже
Металлист Харьков Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Карпаты Львов Левый Берег Киев Ингулец Буковина Черновцы Скала 1911 Стрый Вильхивцы Ужгород
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Футбол | 12 января 2026, 07:00 4
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры

Футболист зарабатывает в год 520 000 евро

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 14
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Футбол | 12.01.2026, 09:57
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед определился с временным тренером
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Футбол | 11.01.2026, 12:45
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 15
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 22
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем