Металлист определился со спаррингами на межсезонье

В межсезонье харьковчане проведут 7-8 спаррингов.

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Металлиста» уже 19 января начнут подготовку ко второй части сезона. Все сборы пройдут в Ужгороде.

По имеющейся информации, 31 января подопечные Андрея Анищенко сыграют первый в новом году контрольный матч – с молодежным составом «Металлиста 1925», а 7 февраля их соперниками будут резервисты «Карпат». С «Левым Берегом» слобожанцы сыграют 14 или 16 февраля, все будет зависеть от того, состоится ли 10 февраля спарринг с «Ингульцем». 21 февраля они померятся силами с «Буковиной», а через неделю – со «Скалой 1911». В марте запланировано два поединка: 8-го – с «Вильховцами» и 14-го – с «Ужгородом».

Из-за трансферного бана «Металлист» пока может рассчитывать на усиление юными воспитанниками клубной Академии. Впервые с основным составом будет готовиться полузащитник Антон Жданков – 2009 года рождения, отец которого – Дмитрий в свое время защищал ворота «Металлиста».

Сейчас «Металлист» занимает 12 место в Первой лиге, набрав 16 очков, и в 19 туре в гостях сыграет с «Пробоем».

Ранее первый вице-президент «Металлиста» Евгений Краснов рассказал о кадровых изменениях и трансферном банке харьковчан.