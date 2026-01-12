Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 07:00
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры

Футболист зарабатывает в год 520 000 евро

1 Comments
Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце может вскоре покинуть клуб.

По информации румынского издания Digisport, легионер получает в киевском «Динамо» годовую зарплату в размере 520 000 евро. Бленуце подписал контракт с чемпионом Украины до 2030 года.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Владислав Бленуце зарплаты Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
Комментарии 1
Перець
Зовсім непогано поліруючи лавку
