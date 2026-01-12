Динамо платит Бленуце солидную годовую зарплату. Раскрыты точные цифры
Футболист зарабатывает в год 520 000 евро
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце может вскоре покинуть клуб.
По информации румынского издания Digisport, легионер получает в киевском «Динамо» годовую зарплату в размере 520 000 евро. Бленуце подписал контракт с чемпионом Украины до 2030 года.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер продолжит свою работу
Невероятная неделя Марты завершилась досадным поражением от первой ракетки мира