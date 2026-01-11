Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 15:14 |
1

Уэсли может покинуть Аль-Наср

11 января 2026, 15:14 |
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли

Лиссабонская «Бенфика» серьезно интересуется бразильским вингером саудовского «Аль-Насра» Уэсли, сообщает журналист Экрем Конур.

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш подтвердил интерес «орлов».

Однако, по информации источника, 20-летним футболистом активно интересуется донецкий «Шахтер». В список заинтересованных клубов также входят «Фламенго», «Спортинг», «Олимпиакос» и «Болонья».

Отмечается, что «Аль-Наср» хочет получить за игрока от 10 до 15 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Уэсли провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» договорился о продаже Майкона.

трансферы Спортинг Лиссабон Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ Экрем Конур Уэсли (Гассова Рибейро Тейшейра) Бенфика Фламенго Олимпиакос Пирей Болонья трансферы Серии A чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Греции по футболу Жорже Жезуш
Дмитрий Вус Источник: Экрем Конур
Комментарии 1
SHN
Ну тогда зп 2х как минимум. 
А потом деваха расскажет чому украiнцiбез світла
Ответить
+2
