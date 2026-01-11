До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики

Лиссабонская «Бенфика» серьезно интересуется бразильским вингером саудовского «Аль-Насра» Уэсли, сообщает журналист Экрем Конур.

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш подтвердил интерес «орлов».

Однако, по информации источника, 20-летним футболистом активно интересуется донецкий «Шахтер». В список заинтересованных клубов также входят «Фламенго», «Спортинг», «Олимпиакос» и «Болонья».

Отмечается, что «Аль-Наср» хочет получить за игрока от 10 до 15 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Уэсли провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» договорился о продаже Майкона.