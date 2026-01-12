Виноват Моуриньо. В Португалии назвали причины неудачной игры Судакова

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
Украинский полузащитник пока не показал свой потенциал в Бенфике

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальское издание Record выделило несколько причин, которые пока не позволяют украинскому полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Георгию Судакову показать свою лучшую игру.

Так, источник отмечает, что 23-летний хавбек находится не в лучшем психологическом состоянии из-за потери отца и войны в родной стране. Также Георгий испытывает давление со стороны клуба из-за высокой трансферной стоимости. В то же время не лучшим образом на украинца влияют постоянные упреки от главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Кроме того, у Судакова наблюдается мышечная усталость, ведь он отыграл в текущем сезоне более 2500 минут, а зимнего перерыва в Португалии не будет. Не добавляет уверенности полузащитнику и игра на новой позиции - Моуриньо использует его как левого вингера.

Ранее в Португалии Судакова обвинили в провале Бенфики.

Георгий Судаков Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
