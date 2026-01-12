Виноват Моуриньо. В Португалии назвали причины неудачной игры Судакова

Португальское издание Record выделило несколько причин, которые пока не позволяют украинскому полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Георгию Судакову показать свою лучшую игру.

Так, источник отмечает, что 23-летний хавбек находится не в лучшем психологическом состоянии из-за потери отца и войны в родной стране. Также Георгий испытывает давление со стороны клуба из-за высокой трансферной стоимости. В то же время не лучшим образом на украинца влияют постоянные упреки от главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Кроме того, у Судакова наблюдается мышечная усталость, ведь он отыграл в текущем сезоне более 2500 минут, а зимнего перерыва в Португалии не будет. Не добавляет уверенности полузащитнику и игра на новой позиции - Моуриньо использует его как левого вингера.

Ранее в Португалии Судакова обвинили в провале Бенфики.