Виноват Моуриньо. В Португалии назвали причины неудачной игры Судакова
Украинский полузащитник пока не показал свой потенциал в Бенфике
Португальское издание Record выделило несколько причин, которые пока не позволяют украинскому полузащитнику лиссабонской «Бенфики» Георгию Судакову показать свою лучшую игру.
Так, источник отмечает, что 23-летний хавбек находится не в лучшем психологическом состоянии из-за потери отца и войны в родной стране. Также Георгий испытывает давление со стороны клуба из-за высокой трансферной стоимости. В то же время не лучшим образом на украинца влияют постоянные упреки от главного тренера команды Жозе Моуриньо.
Кроме того, у Судакова наблюдается мышечная усталость, ведь он отыграл в текущем сезоне более 2500 минут, а зимнего перерыва в Португалии не будет. Не добавляет уверенности полузащитнику и игра на новой позиции - Моуриньо использует его как левого вингера.
Ранее в Португалии Судакова обвинили в провале Бенфики.
