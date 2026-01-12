Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 12:33 |
0

Усилит Полесье? Ротань вернул в первую команду 23-летнего легионера

Шанс проявить себя на сборах в Марбелье получит грузинский защитник Гиорги Майсурадзе

Усилит Полесье? Ротань вернул в первую команду 23-летнего легионера
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань вернул в первую команду защитника Гио Майсурадзе, который последние полгода находился в составе «Полесья-2».

Наставник «волков» решил предоставить шанс 23-летнему грузинскому футболисту проявить себя на тренировочных сборах. Майсурадзе перебрался в чемпионат Украины в июле 2024 года.

Гио провел 19 матчей за первую команду (два ассиста) и сыграл восемь поединков в составе «Полесья-2», где забил один гол.

Кроме того, в Украине подготовку ко второй части сезона начали еще два легионера – Борел Томандзотто и Джери Йока. Другие иностранные футболисты присоединятся к команде в испанской Марбелье.

Защитник Лукас Тейлор находится на лечении в Бразилии – после тренировок по индивидуальной программе он также прилетит на сборы с житомирской командой.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
