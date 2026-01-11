Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Тренер продолжит свою работу
Финал Суперкубка Испании, который прошел 11 января, подарил болельщикам яркое «Эль Класико». На стадионе King Abdullah Sports City в Джидде «Барселона» и «Реал» Мадрид устроили результативную борьбу, из которой победителем вышла каталонская команда – 3:2.
По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес не будет принимать радикальных решений после этого поражения. Руководство «Реала» не будет увольнять главного тренера Хаби Алонсо – его судьба будет зависеть от следующих матчей.
«Реал» в следующих матчах сыграет против «Альбасете», «Леванте» и против «Монако» в Лиге чемпионов.
