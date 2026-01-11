Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Испания
11 января 2026, 23:25
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны

Тренер продолжит свою работу

Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Финал Суперкубка Испании, который прошел 11 января, подарил болельщикам яркое «Эль Класико». На стадионе King Abdullah Sports City в Джидде «Барселона» и «Реал» Мадрид устроили результативную борьбу, из которой победителем вышла каталонская команда – 3:2.

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес не будет принимать радикальных решений после этого поражения. Руководство «Реала» не будет увольнять главного тренера Хаби Алонсо – его судьба будет зависеть от следующих матчей.

«Реал» в следующих матчах сыграет против «Альбасете», «Леванте» и против «Монако» в Лиге чемпионов.

Барселона Хаби Алонсо Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона - Реал Рауль Асенсио Дин Хейсен
Дмитрий Олийченко Источник: Bernabéu Digital
