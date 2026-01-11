Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны

Финал Суперкубка Испании, который прошел 11 января, подарил болельщикам яркое «Эль Класико». На стадионе King Abdullah Sports City в Джидде «Барселона» и «Реал» Мадрид устроили результативную борьбу, из которой победителем вышла каталонская команда – 3:2.

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес не будет принимать радикальных решений после этого поражения. Руководство «Реала» не будет увольнять главного тренера Хаби Алонсо – его судьба будет зависеть от следующих матчей.

«Реал» в следующих матчах сыграет против «Альбасете», «Леванте» и против «Монако» в Лиге чемпионов.