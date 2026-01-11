Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Киевское «Динамо» в социальных сетях поздравило своего вратаря Дениса Игнатенко, которому 11 января исполнилось 23 года.

«Сегодня свой 23-й день рождения отмечает вратарь первой команды «Динамо» Денис Игнатенко.

Поздравляем Дениса и желаем крепкого здоровья, надежной игры, уверенности в каждом матче, «сухих» поединков и новых побед», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

