Украина. Премьер лига11 января 2026, 18:45 |
2722
0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко
11 января 2026, 18:45 |
2722
0
Киевское «Динамо» в социальных сетях поздравило своего вратаря Дениса Игнатенко, которому 11 января исполнилось 23 года.
«Сегодня свой 23-й день рождения отмечает вратарь первой команды «Динамо» Денис Игнатенко.
Поздравляем Дениса и желаем крепкого здоровья, надежной игры, уверенности в каждом матче, «сухих» поединков и новых побед», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.
Ранее пресс-служба киевского Динамо обратилась к украинскому форварду Матвею Пономаренко, который празднует свое 20-летие.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2026, 19:41 7
Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву
Футбол | 11 января 2026, 19:45 0
Футболист удалил все фотографии в Инстаграме и изменил статус
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Комментарии 0
Популярные новости
11.01.2026, 07:31 2
10.01.2026, 09:07 6
11.01.2026, 05:12 1
11.01.2026, 09:00
10.01.2026, 14:57 1
11.01.2026, 05:55 1
11.01.2026, 07:54 14
11.01.2026, 03:42 1