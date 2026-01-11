Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 18:45 |
2722
0

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре

Клуб поздравил резервного вратаря Дениса Игнатенко

11 января 2026, 18:45 |
2722
0
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
ФК Динамо. Денис Игнатенко

Киевское «Динамо» в социальных сетях поздравило своего вратаря Дениса Игнатенко, которому 11 января исполнилось 23 года.

«Сегодня свой 23-й день рождения отмечает вратарь первой команды «Динамо» Денис Игнатенко.

Поздравляем Дениса и желаем крепкого здоровья, надежной игры, уверенности в каждом матче, «сухих» поединков и новых побед», – говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

Ранее пресс-служба киевского Динамо обратилась к украинскому форварду Матвею Пономаренко, который празднует свое 20-летие.

  

По теме:
Полтава выиграла конкуренцию у клуба Первой лиги за игрока Ингульца
ФОТО. Квиткова показала, чем они с Бражко занимаются после праздников
Воспитанник Динамо и игрок сборной Украины подписал контракт с Полесьем
Денис Игнатенко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига день рождения
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11 января 2026, 19:41 7
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании

Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву

Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Футбол | 11 января 2026, 19:45 0
Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом

Футболист удалил все фотографии в Инстаграме и изменил статус

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 6
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем