26 декабря 2025, 04:19
Именитый швейцарец с тремя трофеями Grand Slam завершит карьеру в 2026 году

Стэн Вавринка начнет прощальный сезон на United Cup в составе национальной команды

Именитый швейцарец с тремя трофеями Grand Slam завершит карьеру в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Стен Вавринка

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что завершит карьеру в 2026 году.

«У каждой книги должен быть финал. Пора написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. В 2026 году я проведу последний сезон в туре.

Я все еще хочу бросить себе вызов и завершить этот путь наилучшим образом. У меня все еще есть мечты в этом спорте. Я получал удовольствие от всего, что дал мне теннис, особенно от эмоций, которые испытываю, играя для вас.

С нетерпением жду возможности встретиться с вами еще раз по всему миру. Последний рывок», – написал Вавринка в социальных сетях.

На счету Стэна три трофея Grand Slam – Australian Open 2014, Ролан Гаррос 2015 и US Open 2016. В 2017 он также сыграл в финале РГ, где проиграл Рафаэлю Надалю.

Сейчас Вавринка занимает 157-е место в рейтинге АТР. Его личным рекордом является третья позиция.

За карьеру Стэн завоевал 16 трофеев на уровне АТР в одиночном разряде, а также три в парном. На Олимпийских играх в 2008 Вавринка завоевал золотую медаль в парном турнире вместе с Роджером Федерером. В 2014 Стэн выиграл Кубок Дэвиса вместе со сборной Швейцарией.

Вавринка начнет свой прощальный сезон на United Cup (2–11 января) в составе национальной команды.

