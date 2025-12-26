Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-10 футболистов сезона в АПЛ: неожиданные фавориты и интересные новички
Англия
26 декабря 2025, 03:26 |
76
0

Топ-10 футболистов сезона в АПЛ: неожиданные фавориты и интересные новички

Опубликован рейтинг лучших

26 декабря 2025, 03:26 |
76
0
Топ-10 футболистов сезона в АПЛ: неожиданные фавориты и интересные новички
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный портал Goal составил текущий рейтинг лучших футболистов сезона АПЛ.

Лидером списка стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  2. Деклан Райс («Арсенал»);
  3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
  4. Антуан Семеньо («Борнмут»);
  5. Гранит Джака («Сандерленд»);
  6. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
  7. Мойсес Кайседо («Челси»);
  8. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
  9. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
  10. Юго Экитике («Ливерпуль»).
По теме:
Доннарумма раскрыл, кто из игроков Сити убеждал его перейти в Манчестер
Золотая бутса. Кейн, Холанд и Мбаппе: три лидера продолжают гонку
Лучше Исака и Салаха: как Экитике становится главным бомбардиром Ливерпуля
Эрлинг Холанд Деклан Райс Бруну Фернандеш Антуан Семеньо Гранит Джака Габриэл Магальяес Мойсес Кайседо Морган Роджерс Фил Фоден Уго Экитике
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов
Футбол | 26 декабря 2025, 01:03 0
Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов
Домашние матчи сборной за границей: Шевченко удивил цифрами расходов

Президент УАФ обратил внимание на значительные финансовые затраты

Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25 декабря 2025, 14:22 18
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Бокс | 25.12.2025, 21:15
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем