Англия26 декабря 2025, 03:26 |
76
0
Топ-10 футболистов сезона в АПЛ: неожиданные фавориты и интересные новички
Опубликован рейтинг лучших
26 декабря 2025, 03:26 |
76
0
Спортивный портал Goal составил текущий рейтинг лучших футболистов сезона АПЛ.
Лидером списка стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Полный топ-10 выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
- Антуан Семеньо («Борнмут»);
- Гранит Джака («Сандерленд»);
- Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
- Мойсес Кайседо («Челси»);
- Морган Роджерс («Астон Вилла»);
- Фил Фоден («Манчестер Сити»);
- Юго Экитике («Ливерпуль»).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2025, 01:03 0
Президент УАФ обратил внимание на значительные финансовые затраты
Футбол | 25 декабря 2025, 14:22 18
Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Бокс | 25.12.2025, 21:15
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Комментарии 0
Популярные новости
24.12.2025, 04:42 2
24.12.2025, 12:41 33
Бокс
25.12.2025, 07:41 13
24.12.2025, 04:02
24.12.2025, 15:49 5
25.12.2025, 01:02 1
24.12.2025, 02:32 1