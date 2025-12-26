Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо назначило бывшего тренера Шахтера в телефонном разговоре
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 07:33
Динамо назначило бывшего тренера Шахтера в телефонном разговоре

Луческу рассказал, как ему предложили возглавить киевский гранд

Динамо назначило бывшего тренера Шахтера в телефонном разговоре
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как ему предложили возглавить киевский гранд в 2020 году:

– Они позвонили мне, я подумал, что им нужен дружеский совет, но вместо этого они попросили меня возглавить команду, которая проиграла чемпионат с разницей в 23 очка. Я согласился, и с той же командой выиграл чемпионат с разницей в 11 очков.

Луческу за время работы с «Динамо» по одному разу выиграл золото чемпионата Украины по футболу, национальный кубок и Суперкубок.

Покинул Луческу киевскую команду в 2023 году из-за неудовлетворительных результатов – на его место пришел Александр Шовкоский.

Мирча Луческу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник: La Gazzetta dello Sport
