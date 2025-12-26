Рюдигер может покинуть Реал – появился неожиданный вариант

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии после окончания контракта с клубом летом 2026 года. По истечении соглашения он может покинуть команду бесплатно, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось о заинтересованности к игроку со стороны французского «ПСЖ». Парижский клуб активно ведет переговоры с Рюдигером и готов предложить ему выгодные условия для перехода. Руководство «ПСЖ» считает, что команде нужен опытный лидер, и видит им именно Рюдигера.

В сезоне-2025/2026 защитник провел за «Реал» семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действителен до конца июня 2026 года.