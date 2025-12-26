Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рюдигер может покинуть Реал – появился неожиданный вариант
Испания
26 декабря 2025, 05:19 |
164
0

Рюдигер может покинуть Реал – появился неожиданный вариант

Контракт защитника подходит к концу

26 декабря 2025, 05:19 |
164
0
Рюдигер может покинуть Реал – появился неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер планирует продолжить карьеру в Саудовской Аравии после окончания контракта с клубом летом 2026 года. По истечении соглашения он может покинуть команду бесплатно, сообщает ESPN.

Ранее сообщалось о заинтересованности к игроку со стороны французского «ПСЖ». Парижский клуб активно ведет переговоры с Рюдигером и готов предложить ему выгодные условия для перехода. Руководство «ПСЖ» считает, что команде нужен опытный лидер, и видит им именно Рюдигера.

В сезоне-2025/2026 защитник провел за «Реал» семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действителен до конца июня 2026 года.

По теме:
Тайный пункт в контракте: Реал нацелился на звезду ПСЖ
Доннарумма раскрыл, кто из игроков Сити убеждал его перейти в Манчестер
Кто заменит Алонсо? В Реале готовятся к изменениям
Антонио Рюдигер Реал Мадрид ПСЖ Саудовская Аравия трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 26 декабря 2025, 04:07 0
Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 26 декабря в 22:00 по Киеву

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 25 декабря 2025, 23:50 1
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Футбол | 25.12.2025, 09:20
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Футбол | 25.12.2025, 14:08
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25.12.2025, 06:32
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 13
Бокс
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем