Неожиданный трансфер ПСЖ. Забарный услышал тревожные новости

В Париж может приехать Рюдигер

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник Антонио Рюдигер может в скором времени покинуть мадридский «Реал».

Центральный защитник «Реала» с 1 января сможет вести переговоры с другими клубами. По данным источника, «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике готов предложить немцу зарплату, значительно превышающую текущую, и условия продления от «Реала», чтобы сделать его ключевым элементом обороны.

Опытный Рюдигер может стать конкурентом Ильи Забарного в «ПСЖ».

Ранее во Франции сообщили новые подробности сосуществования в «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова.

