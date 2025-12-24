Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Забарный сделал внутри ПСЖ обнадеживающее заявление касательно Сафонова
Франция
24 декабря 2025, 03:35
Забарный сделал внутри ПСЖ обнадеживающее заявление касательно Сафонова

Украинский защитник оберегает свой имидж

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во Франции сообщили новые подробности сосуществования в «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова.

Так, по информации austade.fr, перед трансфером воспитанника киевского «Динамо» из «Борнмута» прошлым летом представители парижского клуба обсудили с ним ситуацию с пребыванием в одной команде вместе с голкипером из РФ.

Отмечается, что позже Забарный сделал внутри команды обнадеживающее заявление по поводу Сафонова – он оберегает свой имидж, избегает встреч с россиянином из соображений осторожности, но не требует особого отношения к себе.

Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
