Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним

Ситуация в раздевалке «ПСЖ» из-за присутствия украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова остается неспокойной, сообщает football365.fr.

По информации источника, раскол между двумя игроками парижского клуба остается непреодолимым, пока продолжается война. Отмечается, что эта ситуация в долгосрочной перспективе является неустойчивой.

Из-за этого в январе парижский клуб должен сделать выбор - оставить все, как есть сейчас, надеясь избежать серьезного конфликта между украинцем и россиянином, или же продать последнего.

Ранее в «ПСЖ» прокомментировали кейс Забарного и Сафонова.