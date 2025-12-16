Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним
16 декабря 2025, 22:40 |
В раздевалке ПСЖ может разразиться конфликт

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация в раздевалке «ПСЖ» из-за присутствия украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова остается неспокойной, сообщает football365.fr.

По информации источника, раскол между двумя игроками парижского клуба остается непреодолимым, пока продолжается война. Отмечается, что эта ситуация в долгосрочной перспективе является неустойчивой.

Из-за этого в январе парижский клуб должен сделать выбор - оставить все, как есть сейчас, надеясь избежать серьезного конфликта между украинцем и россиянином, или же продать последнего.

Ранее в «ПСЖ» прокомментировали кейс Забарного и Сафонова.

