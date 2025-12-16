Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним
В раздевалке ПСЖ может разразиться конфликт
Ситуация в раздевалке «ПСЖ» из-за присутствия украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова остается неспокойной, сообщает football365.fr.
По информации источника, раскол между двумя игроками парижского клуба остается непреодолимым, пока продолжается война. Отмечается, что эта ситуация в долгосрочной перспективе является неустойчивой.
Из-за этого в январе парижский клуб должен сделать выбор - оставить все, как есть сейчас, надеясь избежать серьезного конфликта между украинцем и россиянином, или же продать последнего.
Ранее в «ПСЖ» прокомментировали кейс Забарного и Сафонова.
