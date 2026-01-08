Флик – о разгроме Атлетика и отсутствии Ямаля в старте

Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о разгроме «Атлетика» (5:0), который позволил «Барселоне» выйти в финал Суперкубка Испании.

«Мое внимание обычно приковано к грядущим встречам, однако я отдаю должное сегодняшнему результату, особенно на фоне невыразительного выступления против «Эспаньола». Мне импонирует командный дух и сплоченность, которые ребята продемонстрировали на поле.

Итог 5:0 – это великолепно. Впрочем, это лишь один этап, и финальное противостояние будет совершенно другим. Сегодня же мы полностью доминировали.

Нам понадобилось немного времени на раскачку, но затем игра пошла в нужном русле. Я доволен тем, как мы распоряжались мячом и – что особенно ценно – самоотверженно оборонялись до финального свистка, не позволив сопернику забить.

Что касается Ямаля, то из-за небольшого недомогания он пропустил несколько тренировок, поэтому не вышел с первых минут. Однако сейчас с ним все в порядке», – резюмировал наставник каталонцев.