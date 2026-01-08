Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик – о разгроме Атлетика и отсутствии Ямаля в старте
Испания
08 января 2026, 01:27 | Обновлено 08 января 2026, 01:33
42
0

Флик – о разгроме Атлетика и отсутствии Ямаля в старте

Барселона выходит в финал Суперкубка

08 января 2026, 01:27 | Обновлено 08 января 2026, 01:33
42
0
Флик – о разгроме Атлетика и отсутствии Ямаля в старте
Getty Images/Global Images Ukraine

Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о разгроме «Атлетика» (5:0), который позволил «Барселоне» выйти в финал Суперкубка Испании.

«Мое внимание обычно приковано к грядущим встречам, однако я отдаю должное сегодняшнему результату, особенно на фоне невыразительного выступления против «Эспаньола». Мне импонирует командный дух и сплоченность, которые ребята продемонстрировали на поле.

Итог 5:0 – это великолепно. Впрочем, это лишь один этап, и финальное противостояние будет совершенно другим. Сегодня же мы полностью доминировали.

Нам понадобилось немного времени на раскачку, но затем игра пошла в нужном русле. Я доволен тем, как мы распоряжались мячом и – что особенно ценно – самоотверженно оборонялись до финального свистка, не позволив сопернику забить.

Что касается Ямаля, то из-за небольшого недомогания он пропустил несколько тренировок, поэтому не вышел с первых минут. Однако сейчас с ним все в порядке», – резюмировал наставник каталонцев.

По теме:
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
Барселона – Атлетик – 5:0. Разгром в полуфинале. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Это 5-й гол Барселоны в ворота Атлетика
Ханс-Дитер Флик Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу Ламин Ямаль
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07 января 2026, 17:45 38
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07 января 2026, 07:11 4
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры

Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц

Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Бокс | 07.01.2026, 02:02
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 23:59
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 07.01.2026, 06:23
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 2
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем