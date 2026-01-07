Очередная травма: капитан Барселоны пропустит Суперкубок

Голкипер «Барселоны» Марк–Андре тер Штеген из–за травмы не примет участия в розыгрыше Суперкубка Испании.

Как сообщает издание Diario Sport, вратарь был вынужден закончить сегодняшнее занятие раньше срока по причине повреждения.

Представители пресс–службы «сине–гранатовых» уточнили, что тер Штеген уедет из расположения клуба в Саудовской Аравии и отправится в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование. Место немецкого игрока в официальном списке команды займет Диего Кочен – он прибудет в лагерь коллектива завтра.

Напомним, что в ближайший вторник в рамках полуфинала турнира «Барселона» встретится с «Атлетиком».