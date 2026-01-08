Гвардиола – о провале с Брайтоном и трансфере Антуана Семеньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Брайтоном» в 21-м туре АПЛ (1:1).

«Я действительно очень доволен тем, как мы действовали на поле. У нас было немало моментов, но для победы нужно забивать, а сегодня этого не произошло.

Мы не отличились – и в этом вся суть. Бывают матчи, когда мяч идет в ворота, а бывают такие, как сегодня. Нам остается продолжать работать в этом направлении».

Об игре Макса Аллейна

«Дело не в линии обороны. Да, там сейчас больше кадровых потерь, но причина результата не в защитных действиях».

О необходимости сохранять спокойствие

«Футболисты ведут себя абсолютно правильно. Мне нравится наша игра. Мы действуем качественно, однако не реализуем моменты».

О чемпионской гонке

«Мы не смогли победить в трех матчах подряд. Теперь задача выиграть титул стала сложнее, но мы продолжаем движение вперед».

О возможном переходе Антуана Семеньо из «Борнмута»

«Понятия не имею», – заявил Гвардиола.