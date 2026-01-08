Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 января 2026, 01:28
Элина Свитолина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде

Элина Свитолина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Во втором раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112). Поединок состоится 4-м запуском после игры Линетт – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница матча в четвертьфинале встретится либо с Эллой Зайдель, либо в Сонай Картал.

Видеоплеер будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Окленде
СВИТОЛИНА: Пауза, которую я взяла в конце сезона, помогла найти боевой дух
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 8 января
Элина Свитолина Кэти Бултер смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
