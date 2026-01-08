Элина Свитолина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде
8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Во втором раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112). Поединок состоится 4-м запуском после игры Линетт – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.
Победительница матча в четвертьфинале встретится либо с Эллой Зайдель, либо в Сонай Картал.
Встреча 1/8 финала начнется 8 января ориентировочно в 08:00 по Киеву