Элина Свитолина – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Во втором раунде украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112). Поединок состоится 4-м запуском после игры Линетт – Коччаретто. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница матча в четвертьфинале встретится либо с Эллой Зайдель, либо в Сонай Картал.

