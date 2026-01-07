Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ярмолюк стал 9-м украинцем, забивавшим в АПЛ
07 января 2026, 23:23
Ярмолюк стал 9-м украинцем, забивавшим в АПЛ

Совершил это украинский полузащитник в 79-м матче в лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил свой первый гол в АПЧ.

Произошло это в его 79-м матче в Премьер-лиге (поединок 21 тура против Сандерленда).

Ярмолюк стал 9-м украинцем, забивавшим в АПЛ.

Рекордсменом среди представителей Украины продолжает быть Сергей Ребров, в активе которого 10 забитых мячей в Тоттенхэм Хотспур.

Голы украинцев в АПЛ

  • 10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 9 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 8 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 5 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 5 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 4 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 2 – Александр Зинченко (Арсенал)
  • 1 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
