Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил свой первый гол в АПЧ.

Произошло это в его 79-м матче в Премьер-лиге (поединок 21 тура против Сандерленда).

Ярмолюк стал 9-м украинцем, забивавшим в АПЛ.

Рекордсменом среди представителей Украины продолжает быть Сергей Ребров, в активе которого 10 забитых мячей в Тоттенхэм Хотспур.

Голы украинцев в АПЛ