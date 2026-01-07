Англия07 января 2026, 23:23 | Обновлено 07 января 2026, 23:24
261
0
Ярмолюк стал 9-м украинцем, забивавшим в АПЛ
Совершил это украинский полузащитник в 79-м матче в лиге
07 января 2026, 23:23 | Обновлено 07 января 2026, 23:24
261
0
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк забил свой первый гол в АПЧ.
Произошло это в его 79-м матче в Премьер-лиге (поединок 21 тура против Сандерленда).
Ярмолюк стал 9-м украинцем, забивавшим в АПЛ.
Рекордсменом среди представителей Украины продолжает быть Сергей Ребров, в активе которого 10 забитых мячей в Тоттенхэм Хотспур.
Голы украинцев в АПЛ
- 10 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 9 – Андрей Шевченко (Челси)
- 8 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 5 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 5 – Михаил Мудрик (Челси)
- 4 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 2 – Александр Зинченко (Арсенал)
- 1 – Илья Забарный (Борнмут)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 января 2026, 19:44 7
Боксер поздравил украинцев с православным Рождеством
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Футбол | 07.01.2026, 07:11
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Футбол | 07.01.2026, 23:49
Комментарии 0
Популярные новости
07.01.2026, 06:02 1
06.01.2026, 11:05 2
07.01.2026, 14:46 2
06.01.2026, 07:24 2
06.01.2026, 10:05 1
06.01.2026, 08:58 4
06.01.2026, 20:54 5