ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 23:06 |
1675
6

Егор отличился в воротах Сандерленда

6 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник лондонского «Брентфорда» Егор Ярмолюк забил свой первый гол в Английской Премьер-лиге.

Произошло это на 73-й минуте матча 21-го тура АПЛ против «Сандерленда», который проходит на арене «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После гола украинца счет в матче стал 3:0 в пользу его команды.

Также это первый забитый мяч Егора Ярмолюка в составе «Брентфорда». В предыдущих 23 матчах сезона он отдал 2 ассиста.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Андрій Шевченко
Десь під мостом ридає один обіссяний пудрик ))
+6
Harun Bakircioğlu
Наконец-то у нас в сборной появляется еще один полузащитник европейского уровня, а то был один Малиновский.
+5
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
⚽Нарешті!🎉🎉 Радість за гол Ярмолюка врівноважує сум за пропущені голи Трубіна...!
