Украинский полузащитник лондонского «Брентфорда» Егор Ярмолюк забил свой первый гол в Английской Премьер-лиге.

Произошло это на 73-й минуте матча 21-го тура АПЛ против «Сандерленда», который проходит на арене «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После гола украинца счет в матче стал 3:0 в пользу его команды.

Также это первый забитый мяч Егора Ярмолюка в составе «Брентфорда». В предыдущих 23 матчах сезона он отдал 2 ассиста.

ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд