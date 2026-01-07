Англия07 января 2026, 23:06 |
1675
6
ВИДЕО. Первый гол в АПЛ! Ярмолюк забил за Брентфорд
Егор отличился в воротах Сандерленда
07 января 2026, 23:06 |
1675
Украинский полузащитник лондонского «Брентфорда» Егор Ярмолюк забил свой первый гол в Английской Премьер-лиге.
Произошло это на 73-й минуте матча 21-го тура АПЛ против «Сандерленда», который проходит на арене «Коммьюнити Стедиум» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После гола украинца счет в матче стал 3:0 в пользу его команды.
Также это первый забитый мяч Егора Ярмолюка в составе «Брентфорда». В предыдущих 23 матчах сезона он отдал 2 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 января 2026, 18:27 51
Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом
Футбол | 07 января 2026, 08:20 16
Украинец останется в клубе
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Футбол | 07.01.2026, 23:49
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Десь під мостом ридає один обіссяний пудрик ))
Показать Скрыть 3 ответа
Наконец-то у нас в сборной появляется еще один полузащитник европейского уровня, а то был один Малиновский.
⚽Нарешті!🎉🎉 Радість за гол Ярмолюка врівноважує сум за пропущені голи Трубіна...!
Популярные новости
06.01.2026, 20:54 5
06.01.2026, 11:05 2
07.01.2026, 04:32
06.01.2026, 10:29 4
06.01.2026, 09:11 5
07.01.2026, 14:46 2
06.01.2026, 10:04 23