Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26
Другие новости
08 января 2026, 00:18 | Обновлено 08 января 2026, 00:19
139
0

Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26

Вспомним всех игроков сильнейших чемпионатов, имеющих в своем активе 10+ забитых мячей

08 января 2026, 00:18 | Обновлено 08 января 2026, 00:19
139
0
Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 20 голов в сезоне 2025/26.

Очередным голом норвежец отличился в матче 21-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити дома сыграл вничью с Брайтоном со счетом 1:1.

Также сегодня существенно улучшил свое бомбардирский счет Игор Тиаго из Брентфорда, который благодаря дублю теперь имеет 16 забитых мячей в сезоне 2025/26.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

  • 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 19 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
  • 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 11 – Ферран Торрес (Барселона)
  • 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • 10 – Ведат Мурики (Мальорка)
  • 10 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 10 – Антуан Семеньо (Борнмут)
По теме:
Увольнение Аморима не помогло. МЮ потерял очки с аутсайдером АПЛ
Джеймс Милнер стал 5-м полевым игроком, сыгравшим матч АПЛ в 40+ лет
Гол на 90+8. Интер обыграл Парму и закрепился в лидерах Серии А
Серия A Бундеслига Лига 1 (Франция) чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу статистика чемпионат Германии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига Эрлинг Холанд Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Бокс | 07.01.2026, 19:44
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Футбол | 07.01.2026, 23:56
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
«Важно отметить». Спортивный врач высказался о травме Довбика
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем