Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 20 голов в сезоне 2025/26.
Очередным голом норвежец отличился в матче 21-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити дома сыграл вничью с Брайтоном со счетом 1:1.
Также сегодня существенно улучшил свое бомбардирский счет Игор Тиаго из Брентфорда, который благодаря дублю теперь имеет 16 забитых мячей в сезоне 2025/26.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 19 – Гарри Кейн (Бавария)
- 18 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 16 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 11 – Ферран Торрес (Барселона)
- 10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)
- 10 – Ведат Мурики (Мальорка)
- 10 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 10 – Антуан Семеньо (Борнмут)
Erling Haaland is the first player across Europe's top five leagues to reach 20 league goals this season 🤩
