Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд первым из топ-5 европейских чемпионатов забил 20 голов в сезоне 2025/26.

Очередным голом норвежец отличился в матче 21-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити дома сыграл вничью с Брайтоном со счетом 1:1.

Также сегодня существенно улучшил свое бомбардирский счет Игор Тиаго из Брентфорда, который благодаря дублю теперь имеет 16 забитых мячей в сезоне 2025/26.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26

20 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

19 – Гарри Кейн (Бавария)

18 – Килиан Мбаппе (Реал)

16 – Игор Тиаго (Брентфорд)

11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)

11 – Ферран Торрес (Барселона)

10 – Хоакин Паничелли (Страсбург)

10 – Ведат Мурики (Мальорка)

10 – Лаутаро Мартинес (Интер)

10 – Антуан Семеньо (Борнмут)